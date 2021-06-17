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Tarık Şerbetçioğlu kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Tarık Şerbetçioğlu kaç yaşında?

17.06.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro eğitmeni olan ve Şehir Tiyatroları'nda oyuncu-yönetmen olarak çalışan Tarık Şerbetçioğlu kimdir sorusu merak ediliyor. Daha önce televizyonda Kurtlar Vadisi, Sıla ve Yüzleşme gibi yapımlarda da yer alan yetenekli oyuncu Tarık Şerbetçioğlu 2021 yaz sezonunda yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki Tarık Şerbetçioğlu kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Tarık Şerbetçioğlu kaç yaşında? İşte yanıtı...

Tarık Şerbetçioğlu kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Tarık Şerbetçioğlu kaç yaşında?

Şehir Tiyatroları'nda oyuncu-yönetmen olarak görev alan Tarık Şerbetçioğlu kimdir sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Daha önce ekranlarda Nolur Ayrılalım, Keşanlı Ali Destanı, Kurtlar Vadisi, Sıla ve Yüzleşme gibi yapımlarda da yer alan yetenekli oyuncu Tarık Şerbetçioğlu 2021 yaz sezonunda FOX TV'de yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosunda bulunuyor. Peki Aşk Mantık İntikam dizisi kadrosundaki Tarık Şerbetçioğlu kimdir, nereli?

TARIK ŞERBETÇİOĞLU KİMDİR?

1969 senesinde Balıkesir Edremit'te dünyaya gelen Tarık Şerbetçioğlu, 1987 yılında Paldır Kültür Tiyatrosu'nun oluşumunda yer alarak, tiyatro yaşamına başlamıştır. Güzellikler Evi Oyuncuları, Theatrama, Ağustos Kültür Merkezi adlı topluluklarda çalışmalar yapmış olan oyuncu, 1995 sezonunda Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başlamıştır.

Şehir tiyatrolarında Bir, Diğerlerinin Adı Ali, Ne Hepsi Ne Hiçbiri, Hürrem Sultan, Mankurt, Othello, İsli Sisli Pis Puslu (Ç.O), Hadi Mars’a gidelim (Ç.O), 3.Rıchard, Yaprak Dökümü, Kiralık Konak, Bağdat Hatun, Çılgın Dünya, Trafik Canavarını Gördünüz mü?(Ç.O), Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Balıkesir Muhasebecisi, İstanbul Hatırası, Toros Canavarı, Cibali Karakolu, Hisseyi Şayia isimli oyunlarda; Şehir tiyatroları dışında ise Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Utanç Duvarı, Laura, Evrensel Aracı Para, Uygarlık Çöplüğü, Kuyu ve Terzi Makası, Numan.net, Adı Maksut, İstanbul ve Aşk, Aşk ve Ayak Parmakları, Ayyar Hamza, Kapı Çarptı, Çöpçatan Müzikali, Şimdi Sırası mı ve Varyemez isimli oyunlarda görev almıştır.

Tiyatro eğitmeni olarak çalışan Şerbetçioğlu, halen Şehir Tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaktadır.

Pek çok oyun yazan ve yöneten yetenekli isim televizyonda ve beyazperdede ise bu projelerde yer almıştır:

TARIK ŞERBETÇİOĞLU ROL ALDIĞI DİZİLER

Zamanda Yolculuk
Fırıldak Nuri
Şengül Konağı
Karar Sizin
Yüzleşme
Evdeki Yabancı
Mühürlü Güller
Yadigar
Kurtlar Vadisi
Sıla
Geç Gelen Bahar
Kız Takımı
Keşanlı Ali Destanı
Yamak Ahmet
N’olur Ayrılalım

SİNEMA FİLMLERİ

Cumhuriyet
Son Osmanlı Yandım Ali
Gişe memuru
Eyvah Karım

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