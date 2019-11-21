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Tarım Bakanlığı 'hileli' ilan etmişti! TBMM kantininde satıldığı ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Tarım ve Orman Bakanlığının 'hileli' olarak ilan ettiği sahte balın TBMM kantininde satıldığını iddia ederek "Bakanlığın hileli diye ilan ettiği bu mal toplatılmamış. Milletin meclisinde milletvekilleri hileli gıda ile yüz yüze ise, TBMM kantininde hileli mal satışı devam ediyorsa bu, devletin çivisinin çıktığının göstergesidir." diye konuştu.

Tarım Bakanlığı 'hileli' ilan etmişti! TBMM kantininde satıldığı ortaya çıktı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gıda sahteciliği adı altında yapılan gıda terörünün ciddi oranda arttığını söyledi.

"FİRMALARA VERİLEN CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre, en çok hile yapılan ürün grubunun başında yüzde 35 ile süt ürünleri geldiğini, bunu da yüzde 22 ile et, yüzde 13 ile zeytinyağı, yüzde 11 ile katkı maddeleri ve yüzde 10 ile de bal ve baharat ürünlerinin takip ettiğini belirten Yokuş, halk sağlığıyla oynayan, hileli gıda üreten firmalara verilen cezaların caydırıcı olmadığını savundu.

Son 1 yılda hileli gıda ürününün 4 kattan fazla arttığını ifade eden Yokuş, bu hileli malları üreten firmaların ise cezaları göze alarak üretim yapmaya devam ettiğine dikkati çekti.

"TBMM'DE SAHTE BAL SATILIYOR İDDİASI

Şifa olarak tüketilen bal yerine insanların glikoz ve mısır şurubu yediğini dile getiren Yokuş, şunları kaydetti:

"Üzülerek ifade ediyorum ki, sahte bal TBMM'de. Hileli balı bugün faturasını kestirerek aldım. Bu balın hileli olduğunu Tarım ve Orman Bakanlığımız ilan etmiş. Bakanlığın hileli diye ilan ettiği bu mal toplatılmamış. Milletin meclisinde milletvekilleri hileli gıda ile yüz yüze ise TBMM kantininde hileli mal satışı devam ediyorsa bu, devletin çivisinin çıktığının göstergesidir. Bu bal Türkiye'nin her yerinde satılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli diye ilan ettiği malları niye toplamıyor? Vatandaş niye zehirlenmeye devam ediyor? Mecliste milletvekillerine bile hileli mal satıldığı gerçeği, Türkiye'ye, iktidara, Tarım ve Orman Bakanı'na yakışmıyor."

Meclis kantininden aldığı söz konusu balın 460 gram olduğunu ve 42,5 liraya satıldığını anlatan Yokuş, "Üzücü bir durum. Yüce Meclisin kantinine kadar hileli mallar giriyorsa bu, sözün bittiği yerdir. Kimse bunu izah edemez. Mecliste bizim bu konudaki önergemizi reddeden milletvekilleri bu balı yesinler o zaman. Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Milletin sağlığıyla oynanıyor, bunun üzerine gidelim diyoruz, 'Hayır.' diyorlar." şeklinde konuştu.

İYİ Parti'li Yokuş, Meclis kantininde satılan balda uygunsuzluk olarak "protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, C4 şeker oranı, diastaz, HMF" şeklinde tespitlerin yer aldığını kaydetti.

Yokuş, gıda terörünün önüne acilen geçilmesi, cezaların caydırıcı hale getirilmesi, hileli gıda üretenlere "insan ölümüne neden olabilecek saldırı" suçunun tanımlanması ve bu kişilerin belirli süre ticaretten men edilmesi çağrısını da yaptı.

Kaynak: DHA

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hileli ürün İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş sahte bal

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