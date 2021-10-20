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Tarkan beklenen müjdeyi verdi: Yakındır sabrın zaferi

20.10.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen sanatçı Tarkan, son Instagram paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun süredir eşi ve kızıyla Almanya’da yaşayan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tarkan, yeni projeler için Ozan Çolakoğlu ile bir araya geldikleri anları takipçileriyle paylaştı.

Tarkan beklenen müjdeyi verdi: Yakındır sabrın zaferi

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’daki evinde kalmayı tercih etti. Tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmedi.

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Dün aldığı sürpriz kararı takipçileriyle paylaşan ve ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, Türkiye'ye geldi. Paylaşımına; "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim" notunu düşen ünlü isim gece de Ozan Çolkaoğlu ile çalıştıkları anı yayınladı.

"OZAN'IMLA KAVUŞTUK"

Ünlü aranjör ile verdiği pozu paylaşan Tarkan, gönderisine; "Ozan’ımla kavuştuk sonunda ve çok güzel şeyler oldu. Yakındır sabrın zaferi" notunu düştü.

Tarkan

Megastar'ın paylaşımına; binlerce beğeni ve "Gecemiz aydınlandı", "Nihayet", "Bekliyoruz heyecanla" gibi yorumlar yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Ozan Çolakoğlu
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