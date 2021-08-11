Tarkan'dan Akbelen tepkisi: Rahat bırakın doğayı

Sosyal medya hesabından Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimi ve köylülerin tepkisini konu alan video Tarkan, paylaşımına şu notu düştü.

"Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor.Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık."

Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor.

Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor.

Rahat bırakın doğayı artık.

Uyanın artık! #AkbelenOrmanınıTerketmiyoruz https://t.co/QUi8SNlQnp. pic.twitter.com/T6g8WF8w8M — Tarkan (@tarkan) August 10, 2021



