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Tarkan'dan Akbelen tepkisi: Rahat bırakın doğayı

11.08.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Tarkan, Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı nöbet tutan köylülere yönelik jandarmanın müdahalesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tarkan'dan Akbelen tepkisi: Rahat bırakın doğayı

Sosyal medya hesabından Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimi ve köylülerin tepkisini konu alan video Tarkan, paylaşımına şu notu düştü.

Tarkan'dan yangın bölgesine büyük yardım! Servet değerinde...Tarkan'dan yangın bölgesine büyük yardım! Servet değerinde...

"Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor.Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık."


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