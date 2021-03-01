Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

Tarkan, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etmesine sevindiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çok sevindim" ifadelerini kullandı.

