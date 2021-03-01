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Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

01.03.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı geldi. Tarkan usta iki oyuncunun beraat kararına dair sevincini takipçileriyle paylaştı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

Tarkan, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etmesine sevindiğini açıkladı.

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildiSon Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Ünlü şarkıcı, "Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çok sevindim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan, Metin Akpınar, Müjdat Gezen,
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