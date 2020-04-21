'Tarkan ikinci kez baba değil, dayı oluyor'

Geçtiğimiz sene Tarkan’ın 2. kez baba olacağı iddia edilmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, önceki gece Azerbaycan’ın tanınmış sunucularından Aysel Nazim’in Instagram adresinden yaptığı canlı yayınına katıldı.

Canlı Türk sanat müziği şarkıları söyleyen ve aynı zamanda magazin yorumları da yapan Onur Akay, Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını aileden bir başka birinin Tarkan’ın kız kardeşinin hamile olduğunu açıkladı. Akay, “Tarkan 2. Kez baba değil dayı oluyor” ifadelerini kullandı.

