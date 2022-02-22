Tarkan'ın amcası olarak bilinen Fethi Teveoğlu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir süre önce Instagram hesabında 'Geççek' şarkısının intro kısmını paylaşan ve ardından da şarkıyı dinleyicisi ile buluşturan Tarkan'ın amcası olarak bilinen Fethi Tevetoğlu merak konusu oldu. Peki Tarkan'ın amcası Fethi Tevetoğlu kimdir? Fethi Tevetoğlu nereli? Ne zaman öldü? İşte detaylar...

TARKAN'IN AMCASI FETHİ TEVETOĞLU KİMDİR?

Fethi Tevetoğlu 31 Ocak 1916 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Fethi Tevetoğlu genç yaşlarında, asker babası dolayısıyla milliyetçi bir görüşü benimsedi.

Edebiyat ve şiire merakı olan Fethi Tevetoğlu'nun çok sayıda eseri bulunuyor. Fethi Tevetoğlu'nun öğrenciyken Türklerin tarihini konu edindiği edebî eserleri ve tarih araştırmalarıyla bilinen Nihal Atsız ile tanıştı. Nihal Atsız'ın Fethi Tevetoğlu'nun hayatı ve kariyerinde dönüm noktası olduğu biliniyor.

Fethi Tevetoğlu, Kopuz, Atsız Mecmua, Türk Kültürü, Orhun, Türk Sazı, Çınaraltı, Ülkü, Toprak dergilerinde ve Tasvir, Yeni İstanbul, Son Havadis gibi gazetelerde yazdı.

FETHİ TEVETOĞLU NERELİ?

İstanbullu olduğu bilinen Fethi Tevetoğlu 1957'de Demokrat Parti'den Samsun İl Başkanı olarak siyasete atıldı. 1961-1974 yılları arasında Samsun Cumhuriyet Senatörü oldu. İslam Ülkeleri Konferansı Başkan Yardımcılığı, Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı, Müslüman Mültecileri Kalkındırma Vakfı Genel Başkanlığı, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlğı gibi birçok görevde bulunan Fethi Tevetoğlu, her ne kadar ünlü şarkıcı Tarkan'ın amcası olarak bilinse de aslında dedesinin kardeşidir.

FETHİ TEVETOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Fethi Tevetoğlu 27 Kasım 1989 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

