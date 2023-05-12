Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Tarkan hafta başı eşi Pınar Tevetoğlu’yla Almanya Düsseldorf’ta oyunu kullandı. Sandık görevlileri “Tarkan ve sevgili eşleri Pınar Tevetoğlu’na oylarını bizim sandığımızda kullanmak nasip oldu” mesajıyla paylaşım yaptı.

Tıpkı eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan 37 yaşındaki Pınar Tevetoğlu’nu sosyal medyada görenler karnının görüntüsü nedeniyle “Acaba hamile mi?” yorumunu yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Liya adında bir kızı olan Tarkan’ın ekibi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını, giydiği kıyafetten dolayı bu görüntünün oluştuğunu belirtti.

TARKAN İSTANBUL'A GELECEK

Bu arada Tarkan, seçim sonrası yüzü reklam filmi çekimleri için İstanbul’a gelecek. 9 Eylül’deki İzmir konseriyle tarihe geçen Megastar’ın en yakın görünen konseri ise 19 Ağustos’ta Monte Carlo’da…

