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  4. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

12.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu yurt dışında oylarını kullandı. Sandıkta Tarkan ve eşine büyük ilgi vardı. Pınar Tevetoğlu'nun son görüntüsü de oy sonrası ortaya çıktı. Tarkan'ın eşinin görüntüsü gündem oldu.

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Tarkan hafta başı eşi Pınar Tevetoğlu’yla Almanya Düsseldorf’ta oyunu kullandı. Sandık görevlileri “Tarkan ve sevgili eşleri Pınar Tevetoğlu’na oylarını bizim sandığımızda kullanmak nasip oldu” mesajıyla paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Tıpkı eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan 37 yaşındaki Pınar Tevetoğlu’nu sosyal medyada görenler karnının görüntüsü nedeniyle “Acaba hamile mi?” yorumunu yaptı.

Ekran Alıntısı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Liya adında bir kızı olan Tarkan’ın ekibi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını, giydiği kıyafetten dolayı bu görüntünün oluştuğunu belirtti.

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TARKAN İSTANBUL'A GELECEK

Bu arada Tarkan, seçim sonrası yüzü reklam filmi çekimleri için İstanbul’a gelecek. 9 Eylül’deki İzmir konseriyle tarihe geçen Megastar’ın en yakın görünen konseri ise 19 Ağustos’ta Monte Carlo’da…

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Tarkan yaşında

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