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  4. Tarkan'ın eski aşkıyla kitesurf yaptı! Pınar Altuğ'un mayolu pozları olay oldu

Tarkan'ın eski aşkıyla kitesurf yaptı! Pınar Altuğ'un mayolu pozları olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.08.2024 11:49
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Tarkan'ın eski aşkı şimdilerde kitesurf alanında oldukça başarılı bir isim. Pınar Altuğ da Bilge Öztürk sayesinde bu spora başladı ve pozlarını paylaştı. Pınar Altuğ'un fit görünümüne beğeni yağdı.

Tarkan'ın eski aşkıyla kitesurf yaptı! Pınar Altuğ'un mayolu pozları olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ fit görünümüyle yıllara meydan okuyor.

Şu sıralar tatilde olan Pınar Altuğ sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

Kitesurf (uçurtma sörfü) yaptığı anları ve hazırlık aşamasını paylaşan Altuğ, sosyal medyada gündem oldu.

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"Spor yapmayı çok severim ama kite yapmaya cesaret edebileceğimi hiç düşünmemiştim. Kışın Bilge ile karşılaştığımda sen kesin yaparsın demişti, doğru söylemiş" diyerek Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk'e teşekkür etti.

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Cesareti ve fit haliyle adından söz ettiren Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Fiziğiniz muhteşem", "Yaşasın genç kalan ruhlarımız" ifadeleri kullanıldı.

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Pınar Altuğ'un o hallerini gören Burcu Kara, Akasya Türkmen gibi isimler oyuncuya beğeni yağdırdı.

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Pınar Altuğ
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