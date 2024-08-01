Tarkan'ın eski aşkıyla kitesurf yaptı! Pınar Altuğ'un mayolu pozları olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ fit görünümüyle yıllara meydan okuyor.

Şu sıralar tatilde olan Pınar Altuğ sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

Kitesurf (uçurtma sörfü) yaptığı anları ve hazırlık aşamasını paylaşan Altuğ, sosyal medyada gündem oldu.

"Spor yapmayı çok severim ama kite yapmaya cesaret edebileceğimi hiç düşünmemiştim. Kışın Bilge ile karşılaştığımda sen kesin yaparsın demişti, doğru söylemiş" diyerek Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk'e teşekkür etti.

Cesareti ve fit haliyle adından söz ettiren Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Fiziğiniz muhteşem", "Yaşasın genç kalan ruhlarımız" ifadeleri kullanıldı.



Pınar Altuğ'un o hallerini gören Burcu Kara, Akasya Türkmen gibi isimler oyuncuya beğeni yağdırdı.