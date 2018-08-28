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Tarkan'ın hayat hikayesi film oluyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, hayatı boyunca atlattığı ölüm tehlikelerini ve yaşadığı sıkıntılardan şöhret basamaklarına nasıl tırmandığını anlatan filmi için kolları sıvadı.

Tarkan'ın hayat hikayesi film oluyor!

Şimdilerde Almanya'da eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile vakit geçiren Tarkan, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatını beyazperdeye aktarmak için hareket geçti. Anne karnından şöhrete kavuştuğu yıllara dek pek çok kez ölümle burun buruna gelen Megastar'ın kendi yazacağı filmde 45 yıllık hayatını tüm çıplaklığıyla anlatacağı söyleniyor.

"BU ÇOCUK YAŞAMAZ" DEMİŞLERDİ
Takvim'in haberine göre, adını annesinin rüyası üzerine alan sanatçı, küçükken ağabeyi ile at arabasının peşinden koşup feci bir kaza geçirdi. Megastar, doktorların "Bu çocuk yaşamaz" demesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Doğup büyüdüğü Almanya'daki ırkçı saldırılardan da nasibini alan Tarkan, babasının kalp hastalığı nedeniyle 15 yaşında ailesiyle Türkiye'ye yerleşti.

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ŞÖHRETİ YAKALADIKTAN SONRA KAZA GEÇİRDİ
Maddi sıkıntıların yanı sıra Avrupai görüntüsüyle çevrenin baskısını da hisseden Megastar, bir dönem yaşadığı psikolojik sıkıntıların üstesinden profesyonel destekle üstesinden geldi. Yıldızı 90'lı yılların başında parlayan ünlü sanatçı, şöhreti yakaladıktan kısa bir süre sonra Fransa'da geçirdiği feci trafik kazasıyla bir kez daha ölümle burun buruna geldi. Vücudunda kırıklar oluşan Tarkan, burada uzun süre de yoğun bakımda kaldı.

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SENARYOYU TİTİZLİKLE KALEME ALIYOR
Megastar'ın yıllar sonraki başka bir kazada otobanın ortasında öylece kalan araçtan şans eseri sağ salim kurtulması da o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kez ölüme çelme takıp azmiyle de yıldızını parlatan 45 yaşındaki ünlü sanatçı, bugüne kadar en başarılı yapımcıların kendisine yaptığı pek çok oyunculuk teklifini geri çevirmişti. Megastar'ın kendi hayatını anlattığı ve senaryosunu büyük titizlikle kaleme aldığı filmde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu.

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Tarkan film tarkan hayatı

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