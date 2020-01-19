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  4. Tarkan, müjdeyi böyle verdi! 10 yıl sonra 6 kardeş bir araya geldik

Tarkan, müjdeyi böyle verdi! 10 yıl sonra 6 kardeş bir araya geldik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu’ndan iyi haber geldi. Geçtiğimiz günlerde bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Tevetoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarkan, müjdeyi böyle verdi! 10 yıl sonra 6 kardeş bir araya geldik

Dün taburcu edilen Tevetoğlu’nun sağlık durumu hakkında hastaneden şu açıklama yapıldı:

“Neşe Tevetoğlu ani başlayan sağ bacak ağrısı, uyuşma ve his kaybı şikâyetleriyle hastanemize başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda sağ bacak ana atardamarında yüzde 100 tıkanıklık olduğu görüldü ve acilen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası ikinci günde yapılan atardamar doppler ultrasonografi kontrolü ile bacak kan dolaşımında sorun olmadığı görülmüştür ve taburcu edilmiştir.”

TARKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Annesinin sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyuran Tarkan, hastanenin doktorlarına teşekkür etti. 10 yıl sonra kardeşleriyle bir araya geldiğini belirten ünlü şarkıcı, paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü;

"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan, Neşe Tevetoğlu, kardeşleri,

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