Tarlasında tesadüfen buldu, arkadaşının yardımıyla evine taşıdı! Komşuları ona "artık milyonersin" diyor: "NASA ile irtibata geçeceğiz"

Tokat'ın Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla beraber mantar toplamaya çıktı. Say tarlasında gördüğü garip taşı arkadaşının yardımıyla evine taşıdı. Çevresinde bulunan kişilerin taşın göktaşı olduğunu belirtmeleri üzerine Say, analiz edilmesi için taştan bir parça kopartarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

MİLYONER OLARAK ANILMAYA BAŞLANDI

60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say, çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı. Say, taş hakkında kesin sonuç olmadan hareket etmek istemese de çevresinde bulunan vatandaşlar gök taşından dolayı onu milyoner olarak görüyor.

"TARLADA TESADÜFEN BULDUK"

Çevresinde bulunan vatandaşların milyoner gözüyle baktığını belirten Ergin Say, "Bu taşı 2022 yılının Ağustos ayında buldum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı tahlil yaptırma şansım olmadı. Yeni bir parça kırdık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne numune gönderdim. Bu taşı tarlamızda bulduk ve test sonucunu bekliyoruz. Tarlaya mantar toplamak amaçlı gitmiştik, tarlada tesadüfen bulduk. Yanım da Ahmet isimli arkadaşım vardı. Traktörü taşı bulduğumuz yere getirdik ve Ahmet ile beraber yükledik.

"KIRMAYA ÇALIŞTIĞIMIZDA KIVILCIM ÇIKIYOR"

Taşın orta kısmında sert bir katman var. Kırmaya çalıştığımızda kıvılcım çıkıyor. Şu anda tahlil sonucu çıkmadığı için biz de emin değiliz gök taşı olduğundan. Gösterdiğimiz kişilerin çoğunluğu gök taşı dediler ancak uzman kişilerin vereceği sonuçları bekliyoruz.

"GÖK TAŞI ÇIKARSA NASA İLE İRTİBATA GEÇECEĞİZ"

Şu anda ağırlığı yaklaşık olarak 61 kilo geliyor. Bu taş gök taşı çıkarsa NASA ile irtibata geçeceğiz. Analiz için gönderdiğimiz ülke bağlantı sağlıyormuş. Onlar aracılığıyla bu taşı satacağız. Biraz araştırma yaptım bu gök taşların da bulunan element miktarına göre fiyatı değişiyormuş. Analiz raporu gelemediği için bir fiyat veremiyorum.

BU TAŞI BİLEN KİŞİLER BİZE MİLYONER OLARAK BAKIYOR"

Bu taşı kırmak çok zor kırmayı denedik ama çok zor oldu. Bu taşı bilen kişiler bize milyoner olarak bakıyor. Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için biz de bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor. Bu orta kısmında bulunan sert yüzeyin atmosfere girdiğinde oluştuğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

(İHA)

