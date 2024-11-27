Tarlayı sürerken korkunç bir şey buldu! İskeleti görür görmez polise haber verdi: Detaylar şaşkına çevirdi... '2 ay önce kaybolmuştu'

MYNET|DIŞ HABERLER Khaosod'a göre, 36 yaşındaki Jirasak, Tayland'ın Kamphaeng Phet eyaletinin alt bölgesi, Ban Nong Krathum'un 7 numaralı köyünde bir aile için tarlaları sürmek üzere işe alındığında tarlada aniden bir insan iskeleti buldu. Polise durumun haber verilmesinden sonra sorgulama sırasında, Ban Nong Mok bölgesi sakini olan 68 yaşındaki Suwan, birkaç ay önce köyden birinin kaybolduğunu duyduğunu söyledi. Kayıp kişinin yakınları da polisle iletişime geçerek DNA testi talebinde bulundu.

AKRABALARINA GİDERKEN YOLDA KAYBOLMUŞ

Kayıp şahısın adı Rit olarak açıklanırken Rit'in kız kardeşi, ortadan kaybolduğunda uzun kollu bir gömlek giydiğini ve bir keşiş çantası taktığını söyledi. Evden akrabalarına gitmek için çıktığını belirten kız kardeş, Rit'in 2 aydır kayıp olduğunu da belirtti.

Polisler olaya ilişkin olarak araştırmaya devam ettiklerini ifade ederken iskeletin üzerinde benzer gömlek ve pantolon kumaşlarına dair bazı bulgulara rastlandığı söylendi.