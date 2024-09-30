Tarzıyla festivale damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya after partide halay çekti! Görenler şaştı kaldı

Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Ulusal yarışmada 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Geceye Serenay Sarıkaya tarzıyla damga vurdu.

Film Festivali’nin jüri üyesi olan Sarıkaya vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

TARZIYLA TAM NOT ALDI

Kombinini büyük gold takıları ile tamamlayan Serenay Sarıkaya saçı ve makyajıyla da beğeni topladı.

Geceden kareleri ile sosyal medyayı sallayan Sarıkaya'nın after partide halaya katıldığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

YORUM YAĞDI

Film Festivali'nin after partisinde kalabalığın içine dahil olan Sarıkaya halay çekerken de adeta kendinden geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere; 'her hali olay', 'her masada var', 'bayılıyorum bu kadına' gibi yorumlar yapıldı.