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Tarzıyla festivale damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya after partide halay çekti! Görenler şaştı kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.09.2024 11:14
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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Serenay Sarıkaya, jüri üyesi olduğu festivale tarzıyla damga vurdu. Vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not alan ünlü ismin after partide halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Sarıkaya'yı halayda görenler şaştı kaldı.

Tarzıyla festivale damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya after partide halay çekti! Görenler şaştı kaldı

Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Ulusal yarışmada 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Geceye Serenay Sarıkaya tarzıyla damga vurdu.

Film Festivali’nin jüri üyesi olan Sarıkaya vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

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TARZIYLA TAM NOT ALDI

Kombinini büyük gold takıları ile tamamlayan Serenay Sarıkaya saçı ve makyajıyla da beğeni topladı.

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Geceden kareleri ile sosyal medyayı sallayan Sarıkaya'nın after partide halaya katıldığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

YORUM YAĞDI

Film Festivali'nin after partisinde kalabalığın içine dahil olan Sarıkaya halay çekerken de adeta kendinden geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere; 'her hali olay', 'her masada var', 'bayılıyorum bu kadına' gibi yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya
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