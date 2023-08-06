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Tatilcinin tesadüfen bulduğu cüzdandan 1 milyon liralık çek çıktı! Sahibi sosyal medyada denk gelince plaja koştu

06.08.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir vatandaş tatil yaparken sahilde cüzdan buldu, cüzdanı plaj işletmesinin sahibi Recep Erdoğan'a teslim etti. Recep Erdoğan cüzdana bakınca içinde bulunanlar şaşırttı. Sosyal medya, cüzdan ile sahibi arasındaki aracı oldu.

Tatilcinin tesadüfen bulduğu cüzdandan 1 milyon liralık çek çıktı! Sahibi sosyal medyada denk gelince plaja koştu

İçinde 1 milyon liralık içi çekin yanı sıra belge ve birçok kartın da bulunduğu cüzdanı bulan tatilci cüzdanı Recep Erdoğan'a, Recep Erdoğan da sahibine ulaştırdı. Cüzdanın sahibi, Recep Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı videoyu görüp cüzdanını almaya geldi.

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1 MİLYON LİRALI CÜZDANI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum plajında işletmecilik yapan Recep Erdoğan, bir vatandaş tarafından sahilde bulunarak kendisine teslim edilen cüzdanı sahibine ulaştırmak için sosyal medya hesabından video yayınladı.

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Cüzdanda kimlik, ehliyet, kredi kartı, sigorta belgesi ve toplam 1 milyon Türk Lirası değerindeki iki çekle karşılaşan Erdoğan, videoda cüzdanı sahibine ulaştırmak istediğini belirtti.

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CÜZDANIN SAHİBİ VİDEOYU GÖRÜP GELDİ

Videoyu görüp plaja gelen cüzdanın sahibi Hakan Yiğit, cüzdanı sahilde yürürken çantasından düşürmüş olabileceğini belirtti. Yiğit, cüzdanı bulan vatandaşa ve işletme sahibi Recep Erdoğan’a teşekkür ederken, Erdoğan ise kıymetli eşyalarına dikkat etmesi konusunda Yiğit'e uyarıda bulundu.

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(İHA)

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