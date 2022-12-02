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Tatildeymiş gibi yapan Britney Spears son paylaşımıyla rezil oldu!

02.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, başkasının fotoğraflarını kendisi çekmiş gibi paylaşınca tepki topladı. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan o detay, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Tatildeymiş gibi yapan Britney Spears son paylaşımıyla rezil oldu!

40 yaşındaki ünlü yıldız, Instagram hesabında ihtişamlı kilise fotoğrafları paylaştı. İlk fotoğrafta kameraya sırtını dönmüş bir anneyle çocuğu yer alıyordu.

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Spears, fotoğraflara "Sanırım hayatımda gördüğüm en havalı fotoğrafı paylaşarak Instagram hesabımı yeni bir seviyeye yükselttim. Yüzlerini göstermiyorlar… Anneyle çocuğu bir şeye bakıyor ama ne olduğunu tam olarak göremiyorsunuz… Çok güzel" açıklamasını yazdı.

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Kilisede gördüğü rastgele bir anneyle kızı paylaşmış gibi yazan Spears'ın aslında ünlü oyuncu Kate Hudson'ın fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Ünlü yıldızın diğer paylaşımları da stok görsel sitelerinden alından filigranlı fotoğraflardı.
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Bu ayrıntıları gözden kaçırmayan kullanıcılar, Spears'a tepki gösterdi. Birisi "Gidip kendi fotoğraflarını çekmen lazım" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı da "Niye fotoğraflara sadece bakıyorsun… Milyonlarca paran var ve özgürsün! Gidip bu yerleri kendin gör, kendi anılarını yarat!" dedi.

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