Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tatilinize gizem katmaya ne dersiniz?

Tatilinize gizem katmaya ne dersiniz?

25.08.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden heyecanlı polisiye romanları sizler için inceledik...

Tatilinize gizem katmaya ne dersiniz?

Sıcak yaz günlerinde dışarı çıkmak istemiyorsanız evde kitap okumak hem zevkli hem de verimli bir aktivite. Polisiye romanlar ise farklı dünyalara dalarak cinayetleri çözmek ve heyecan dolu dakikalar geçirmek için doğru bir tercih. İşte Amazon’dan satın alabileceğiniz en sürükleyici polisiye romanlar…

1- Önyargı ve adalet temalı eşsiz bir roman!

1

Pulitzer Ödüllü Bülbülü Öldürmek, 1960 yılında Harper Lee tarafından yazıldı. Atticus Finch adlı bir avukat ve ailesinin yaşamına odaklanan kitap, avukatın cinayet şüphesiyle suçlanan siyahi bir adamı savumaya karar vermesiyle farklı bir olay örgüsüne evriliyor. 60’lar Amerika’sında geçen yürek burkan ayrımcılık öyküsünden çok etkileneceksiniz!

2- Doğu Ekspresi için son çağrı!

2

Doğu Ekspresi'nde Cinayet, Agatha Christie’nin en sevilen eserlerinden bir tanesi. Doğuya doğru yol alan bir trende geçen kitapta tren kötü hava şartları sonucunda durmak zorunda kalır. Bu sırada bir yolcunun bıçaklanarak öldürüldüğü fark edilir ve trendeki eski bir müfettiş olan yolcunun zorlu sorgu süreci başlar. Okurken yer yer tahminlerde bulunacağınız ve kafa karışıklıkları yaşayacağınız romana BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Kibar hırsızın akıl almaz oyunlarına tanık olun

3

Arsen Lüpen - Oyuk İğnenin Esrarı romanı ile baş kahramanın en kurnaz ve centilmen hamlelerini merakla okuyacaksınız. Maurice Leblanc’ın 1905 yılında yarattığı eşsiz karakter bugün bile ilgiyle takip ediliyor. Alışılagelen hırsız tipini yerle bir edecek bir anti kahraman olan Arsen Lüpen, bu macerasında da polisleri parmağında oynatıyor!

4- Gerilim ve polisiye bir arada

4

Kızıl Nehirler, kitapları çok satanlardan düşmeyen Jean Christophe Grange’nin en dehşetli romanlarından biri. Gerçekçi şiddet sahneleri içeren kitap sizi derinden etkileyebilir. Cinayetler dizisiyle devam eden kurguya sahip romana BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Aşk, aksiyon ve travma!

5

Aşk Ölümden Uyanıştır, Amerikalı yazar Tess Gerritsen’in kaleme aldığı farklı bir eser. Romanın ana karakteri olan Nina, yaşadığı talihsiz olaylar sonucu canına kast eden bir katil olduğunu düşünür. Bunun üzerine Sam adındaki bir dedektifle çalışır fakat ikiliyi kötü sürprizler bekler.

6- Faili meçhul cinayetlerin peşine düşün

6

Edebiyatımızın usta polisiye yazarı Ahmet Ümit’in ilk romanı Sis ve Gece! İstihbarat servisinde çalışan Sedat isimli bir polis, önce amirini kaybeder sonra ise sevgilisi ortadan kaybolur. Son derece umutsuz gözüken bir yola çıkan Sedat’ın yılmaz mücadelesinde ona eşlik edebilirsiniz.

7- Paris’te uzun soluklu bir geceye hazır olun!

7

Paris'te Uzun Bir Gece, Dov Alfon’un yazdığı güncel bir eser. Dünyanın en estetik ve romantik şehri Paris’e, İsrailli bir iş insanı gelir. Bu ziyaret bazı insanların ilgisini çeker ve şüphe uyandırıcı bulunur. Bunun üzerine hem olaylar hem de ışıklar şehri Paris birbirine girer. Uluslararası bir kaos ortamına adım atabileceğiniz romana BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Klostrofobisi olanlar bu kitabı okumasın!

8

Gaston Leroux’un Sarı Odanın Esrarı romanı ilklerin kitabı. Edebiyat tarihinin ilk kapalı odada geçen gizem kitabı statüsüne sahip kitap aynı zamanda 20. yüzyılın en iyi polisiye romanı kabul ediliyor. Agatha Christie’nin yazarlığa başlamasına sebep olan, her yönden çok çarpıcı olan esere BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Unutulmuş bir cinayet vakası

9

Gecenin Kutsal Karanlığı: Renee Ballard Polisiyesi, dedektiflik romanları yazarı Michael Connelly’in kaleme aldığı gerilim dolu bir eser. Dedektif Renee Ballard, emekli dedektif Harry Bosch ile çözülememiş bir cinayetin üzerine gitmeye karar verir. Fakat bu üzeri örtülmüş dosyadan dolayı tehlikeli olaylar patlak verir. Büyük bir merakla okuyacağınız romana BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Soğuk ve travmatik bir aile dramı

10

Norveçli yazar Vigdis Hjorth eseri Miras, her açıdan buz gibi! Rastlantısal aile bağlarının kırılganlığına yoğunlaşan romanın başlangıç noktası bir babanın ölümü. Bu ölüm travmatik ve karanlık olaylar silsilesini beraberinde getiriyor. Roman kurgusunda intikam, gerilim ve hayatta kalma mücadelesi gibi pek çok temayı bulabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saç renginin seksi olmasını isteyen sosyal medya fenomeni Lu Duarte, peruklara servet harcadıSaç renginin seksi olmasını isteyen sosyal medya fenomeni Lu Duarte, peruklara servet harcadı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesindeMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesinde
Korkunç uygulaması! Regl polisleri denetliyorduKorkunç uygulaması! Regl polisleri denetliyordu
Anahtar Kelimeler:
polis Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sherlock Holmes gibi! Bakın sevgilisinin ihanetini nasıl anladı

Sherlock Holmes gibi! Bakın sevgilisinin ihanetini nasıl anladı

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Efsane filmde yapılan mantık hatası!

Efsane filmde yapılan mantık hatası!

En profesyonel gözler bile anlayamıyor! Kendisini ifşa etti

En profesyonel gözler bile anlayamıyor! Kendisini ifşa etti

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Diğer Haberler

Tarihin en korkunç uygulaması! Diktatör Nikolay Çavuşesku’nun regl polislerinin görevi neydi?

Korkunç uygulaması! Regl polisleri denetliyordu

Scarlett Johansson’a benzerliğiyle sayesinde milyonlarca dolar kazanan fenomenden ilginç itiraf: Dezavantajları var

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Marka takıntısı bambaşka bir boyuta ulaştı! Okul kıyafetleri için binlerce dolar ödedi

Okul kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

TV yayın akışı 25 Ağustos 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

25 Ağustos 2021 Çarşamba: TV yayın akışı

Fenomen Georgie Clarke, sosyal medyanın gerçek olmadığını ortaya koymak için en doğal halini paylaştı

En profesyonel gözler bile anlayamıyor! Kendisini ifşa etti

Otel odasından çıkışı sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

Otelden çıkışı gündem yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.