Tatilinize gizem katmaya ne dersiniz?

Sıcak yaz günlerinde dışarı çıkmak istemiyorsanız evde kitap okumak hem zevkli hem de verimli bir aktivite. Polisiye romanlar ise farklı dünyalara dalarak cinayetleri çözmek ve heyecan dolu dakikalar geçirmek için doğru bir tercih. İşte Amazon’dan satın alabileceğiniz en sürükleyici polisiye romanlar…

1- Önyargı ve adalet temalı eşsiz bir roman!

Pulitzer Ödüllü Bülbülü Öldürmek, 1960 yılında Harper Lee tarafından yazıldı. Atticus Finch adlı bir avukat ve ailesinin yaşamına odaklanan kitap, avukatın cinayet şüphesiyle suçlanan siyahi bir adamı savumaya karar vermesiyle farklı bir olay örgüsüne evriliyor. 60’lar Amerika’sında geçen yürek burkan ayrımcılık öyküsünden çok etkileneceksiniz!

2- Doğu Ekspresi için son çağrı!

Doğu Ekspresi'nde Cinayet, Agatha Christie’nin en sevilen eserlerinden bir tanesi. Doğuya doğru yol alan bir trende geçen kitapta tren kötü hava şartları sonucunda durmak zorunda kalır. Bu sırada bir yolcunun bıçaklanarak öldürüldüğü fark edilir ve trendeki eski bir müfettiş olan yolcunun zorlu sorgu süreci başlar. Okurken yer yer tahminlerde bulunacağınız ve kafa karışıklıkları yaşayacağınız romana BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Kibar hırsızın akıl almaz oyunlarına tanık olun

Arsen Lüpen - Oyuk İğnenin Esrarı romanı ile baş kahramanın en kurnaz ve centilmen hamlelerini merakla okuyacaksınız. Maurice Leblanc’ın 1905 yılında yarattığı eşsiz karakter bugün bile ilgiyle takip ediliyor. Alışılagelen hırsız tipini yerle bir edecek bir anti kahraman olan Arsen Lüpen, bu macerasında da polisleri parmağında oynatıyor!

4- Gerilim ve polisiye bir arada

Kızıl Nehirler, kitapları çok satanlardan düşmeyen Jean Christophe Grange’nin en dehşetli romanlarından biri. Gerçekçi şiddet sahneleri içeren kitap sizi derinden etkileyebilir. Cinayetler dizisiyle devam eden kurguya sahip romana BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Aşk, aksiyon ve travma!

Aşk Ölümden Uyanıştır, Amerikalı yazar Tess Gerritsen’in kaleme aldığı farklı bir eser. Romanın ana karakteri olan Nina, yaşadığı talihsiz olaylar sonucu canına kast eden bir katil olduğunu düşünür. Bunun üzerine Sam adındaki bir dedektifle çalışır fakat ikiliyi kötü sürprizler bekler.

6- Faili meçhul cinayetlerin peşine düşün

Edebiyatımızın usta polisiye yazarı Ahmet Ümit’in ilk romanı Sis ve Gece! İstihbarat servisinde çalışan Sedat isimli bir polis, önce amirini kaybeder sonra ise sevgilisi ortadan kaybolur. Son derece umutsuz gözüken bir yola çıkan Sedat’ın yılmaz mücadelesinde ona eşlik edebilirsiniz.

7- Paris’te uzun soluklu bir geceye hazır olun!

Paris'te Uzun Bir Gece, Dov Alfon’un yazdığı güncel bir eser. Dünyanın en estetik ve romantik şehri Paris’e, İsrailli bir iş insanı gelir. Bu ziyaret bazı insanların ilgisini çeker ve şüphe uyandırıcı bulunur. Bunun üzerine hem olaylar hem de ışıklar şehri Paris birbirine girer. Uluslararası bir kaos ortamına adım atabileceğiniz romana BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Klostrofobisi olanlar bu kitabı okumasın!

Gaston Leroux’un Sarı Odanın Esrarı romanı ilklerin kitabı. Edebiyat tarihinin ilk kapalı odada geçen gizem kitabı statüsüne sahip kitap aynı zamanda 20. yüzyılın en iyi polisiye romanı kabul ediliyor. Agatha Christie’nin yazarlığa başlamasına sebep olan, her yönden çok çarpıcı olan esere BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Unutulmuş bir cinayet vakası

Gecenin Kutsal Karanlığı: Renee Ballard Polisiyesi, dedektiflik romanları yazarı Michael Connelly’in kaleme aldığı gerilim dolu bir eser. Dedektif Renee Ballard, emekli dedektif Harry Bosch ile çözülememiş bir cinayetin üzerine gitmeye karar verir. Fakat bu üzeri örtülmüş dosyadan dolayı tehlikeli olaylar patlak verir. Büyük bir merakla okuyacağınız romana BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Soğuk ve travmatik bir aile dramı

Norveçli yazar Vigdis Hjorth eseri Miras, her açıdan buz gibi! Rastlantısal aile bağlarının kırılganlığına yoğunlaşan romanın başlangıç noktası bir babanın ölümü. Bu ölüm travmatik ve karanlık olaylar silsilesini beraberinde getiriyor. Roman kurgusunda intikam, gerilim ve hayatta kalma mücadelesi gibi pek çok temayı bulabilirsiniz.

