Tatillerde yanınızda taşımaya hiç üşenmeyeceğiniz kablosuz klavye ve mouse çeşitleri

Taşınabilir klavye ve mouselar, pratik yapısı ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bir tablet, klavye ve mouse ile her yerde çalışma imkânı oluşuyor. Fakat eski tip büyük klavye ve mouseları taşımak neredeyse imkânsız oluyor. Yeni nesil ultra ince, bol fonksiyonlu ve taşınabilir ürünler ise çok daha pratik kullanım sağlıyor. Sizin için biraz araştırma yaptık ve yanınızda taşıyabileceğiniz klavye ve mouse seçeneklerini derledik. Haydi, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. "Her yerde çalışmam gerek." diyorsanız: Logitech K380 Çoklu Cihaz Bluetooth Klavye

İster bilgisayarda ister mobil cihazlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz Logitech K380 Çoklu Cihaz Bluetooth Klavye, çoklu işletim sistemi desteği ile her alanda rahatlıkla kullanılabilir. Bluetooth ile bağlantı kuran ürün, ultra ince tasarımı ile hafif ve pratik bir yapıya sahip. Pembe, beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunan klavye, kompakt yapısıyla öne çıkar. İki yıl pil ömrü desteği sağlayan ürün, kesintisiz bir şekilde uzun saatler boyunca çalışma imkânı sunar. Harici klavye desteği olan bütün Bluetooth'lu cihazlarla çalışabilir. Sessiz tuşları ve akıcı dokunma hissi ile dizüstü bilgisayarlara benzer bir yazma deneyimi hissettirir.

2. Taşıması çok kolay bir set: Lussoaksesuar Kingboss K-03 Mini Kablosuz Wireless Klavye Mouse Seti

Ultra ince tasarımı ile taşınması çok kolay olan Lussoaksesuar Kingboss K-03 Mini Kablosuz Wireless Klavye Mouse Seti, her türlü ihtiyacınızı karşılamaya hazır. Dizüstü bilgisayar, smart TV ve PC gibi farklı araçlarla kullanabileceğiniz ürün, sessiz tuşları ile rahat bir yazma deneyimi sunar. Kablosuz teknoloji ile çalışan klavye ve mouse, üç adet AAA pil ile kullanılır. Ürün, bağlandığı cihaz ile 10 metreye kadar mesafeden kesintisiz olarak kullanılabilir. Ofisinizi çantanızda taşımak istiyorsanız bu seti detaylı inceleyip sepetinize eklemene ne dersiniz?

3. Hem mouse hem klavye bir arada: Microsoft All In One Türkçe Q Klavye

Türkçe Q klavye düzenine sahip Microsoft All In One Türkçe Q Klavye, hem touchpad hem klavyenin bir arada olduğu çok fonksiyonlu bir ürün. 128 bit AES teknolojisine sahip cihaz, kişisel bilgilerinizi koruma altına alarak dokunduğunuz tuşları şifreler. Özelleştirilebilir tuşları sayesinde müzik, fotoğraf, video ya da kayıtlı bir web sitesine kolaylıkla erişilebilir. Ses kontrol tuşu ile sesi kolay şekilde kontrol etmenizi sağlayan ürün; darbelere ve suya karşı dayanıklılık gösterir. Dokuz metreye kadar bağlantıyı koruyan klavye, Smart TV ve Xbox konsol gibi ürünler ile entegre olarak çalışabilir.

4. Az yer kaplayan bir klavye arayanlara: HLZ Katlanabilir Bluetooth Mini Klavye

Hem az yer kaplayan katlanabilir yapısı hem açıldığı zaman geniş yazma deneyimi sunan yüzeyi ile HLZ Katlanabilir Bluetooth Mini Klavye çok pratik bir ürün. Yumuşak tuşları ile rahat bir yazma deneyimi sunan cihaz, Bluetooth özelliği ile hızlı şekilde mobil cihazlarınıza bağlanabilir. Taşınması kolay bir ürün arıyorsanız katlanır yapısı ile kompakt bir tasarımı olan bu klavye tam size göre olabilir. Touchpad kısmı da bulunan cihazın, İngilizce klavye olduğunu söylemeden geçmeyelim. Ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

5. Tablet ve telefon standı ile çok kullanışlı: Everest Kb-Bt82 Beyaz Bluetooth Ultra İnce Şarjlı Tablet Standlı Kablosuz Klavye

Kablosuz Bluetooth bağlantısıyla istediğiniz cihaza anında bağlanan Everest Kb-Bt82 Beyaz Bluetooth Ultra İnce Şarjlı Tablet Standlı Kablosuz Klavye; Mac, Windows, Android ve iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışır. Tek tuşla anında kullanıma hazır olan ürün, şarjlı pille haftalarca kullanılabilir. Üstelik aynı anda iki farklı cihazı hafızasında tutabilen bu klavyedeki bir tuşla kolayca cihaz değişikliği yapabilirsiniz. Beyaz rengiyle şık bir tasarıma sahip ürün, tablet standı ile istediğiniz her yerde kolaylıkla bir ofis ortamı oluşturmanızı sağlar. Ultra ince yapısı ile kolaylıkla taşınabilen ve 100 saati aşkın çalışabilen ürüne şans vermeye ne dersiniz?

6. Her yere yanınızda götürün: A4 Tech Kablolu Mini Optik Fare

Çantasına koyup gittiği her yere yanında bir mouse götürmek isteyenler için ideal bir seçenek olan A4 Tech Kablolu Mini Optik Fare, ufacık boyutu ile çok kolay taşınır. Ürün, 800 DPI çözünürlük sunan lazer okuyucusu ile çalışırken ya da internette dolaşırken yüksek verimli performans sergiler. Yeni U tipi konforlu scroll sayesinde hızla toplanır ve fazla yer kaplamaz. Kablosuz mouselardaki pil sorunu ile ilgilenmek istemeyenler için cihaz, tak kullan şeklinde çalışan en pratik fareler arasında yer alır. Üç adet buton ile rahat bir kullanım sağlar.

7. Ultra taşınabilir fare: Logitech M350 Pabble Kablosuz Mouse

Beş farklı renk seçeneği ve ultra ince tasarımı ile piyasadaki en minimalist mouselardan biri olan Logitech M350 Pabble Kablosuz Mouse, pürüzsüz gövdesi ile dikkat çeker. İnce yapısı ile kolaylıkla taşınabilen ürün, tarzınıza ve masanıza çok yakışır. Avcunuzun şeklini doğal şekilde alırken ultra ince tasarımından ödün vermez. 18 aylık pil ömrü ile kesintisiz şekilde çalışmanızı sağlar. Silent touch özelliği, %90'a kadar sessiz tıklama ve kaydırma özelliği sayesinde etrafınızda kimseyi rahatsız etmeden çalışmanıza olanak tanır. Hem Bluetooth hem mousenin manyetik kapağı içinde bulunan alıcı ile ürün, her türlü cihazla bağlantı kurabilir.