Tatlı aşıklar: My Secret Romance konusu ve oyuncuları

Bir beslenme uzmanı ile patronu arasındaki aşk ilişkisini konu alan My Secret Romance dizisinin senaryosu gibi oyuncuların performansı da çok beğeniliyor. Sung Hoon, Song Ji-Eun, Kim Jae-Young gibi Güney Koreli oyunculardan oluşan kadrosu tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte merak edilen dizi My Secret Romance konusu ve oyuncuları... My Secret Romance Dizisi Konusu My Secret Romance konusu ile izleyenlerin içini ısıtıyor. Çok zengin bir ailenin tek varisi olan Cha Jin-Wook, çok çapkın bir adam. Kibirli ve bencil bir adam olan Cha Jin-Wook, uzun süreli aşklara inanmıyor. Bitirim bir karakter olan Cha, kısa süreli aşk adamı olarak tanınıyor. Cha Jin-Wook’un adı bir gün bir kadın yüzünden skandala karışıyor. Bu olayla birlikte zengin ve itibar sahibi olan ailesi için bardak taşıyor. Sonrasında babası yaptığı hataların bedelini ödemesi için Cha’yı sahibi olduğu tatil beldelerinden birine çalışması için gönderiyor. Lee Yoo-Mi ise Cha’nın sahibi olduğu tatil beldelerinden birinde işe başlıyor. Dış görünümüne çok fazla önem vermeyen Lee Yoo-Mi, idealist bir beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Cha Jin-Wook, daha önce hiç erkek arkadaşı olmamış olan Lee Yoo-Mi ile karşılaşıyor ve hayatı tamamen değişiyor.

My Secret Romance Dizisi Karakterleri / Oyuncuları My Secret Romance yorumlarında oyuncuların performansından övgüyle bahsediliyor. İşte My Secret Romance oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler: Cha Jin-Wook (Sung Hoon) Cha Jin-Wook, çok zengin ve itibar sahibi bir ailenin genç varisi. Hayatı pek de ciddiye almıyor ve kısa süreli ilişkiler yaşıyor. Bir gün karıştığı skandaldan sonra babası onu cezalandırmak için sahibi oldukları Jeju Adası’na çalışması için gönderiyor. Burada Lee Yoo-Mi ile karşılaşıyor. Birbirlerinden etkilenen iki genç tek gecelik bir ilişki yaşıyor. Cha Jin-Wook, sabah uyandığında Lee Yoo-Mi’yi yanında bulamıyor. Yaşadığı bu olaydan sonra Cha Jin-Wook adeta başka bir insana dönüşüyor.

Sung Hoon, 1983 doğumlu Güney Koreli oyuncu ve seslendirme sanatçısı. I Love Alone, Noble My Love, Five Enough, Oh My Venus, Level Up, Faith, Are We In Love?, Brothers In Heaven, Timing gibi yapımlarda rol aldı. My Secret Romance Sung Hoon için önemli projelerden biri oldu. Lee Yoo-Mi (Song Ji-Eun) Lee Yoo-Mi, çok iyi bir şirkette beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Çok masum bir karaktere sahip olan Lee Yoo-Mi’nin hayatında doğru düzgün bir erkek arkadaşı bile olmuyor. Cha'nın sahibi olduğu adada çalışmaya başlıyor ve ondan etkileniyor. Cha Jin-Wook ile yaşadığı ilişkiden sonra üç yıl geçiyor. Cha Jin-Wook ile yeniden karşılaştıklarında onun çok değiştiğini ve işine odaklanan çok iyi bir yönetici haline geldiğini görüyor. Yıllar sonra karşılaşan Lee Yoo-Mi ve Cha Jin-Wook birbirlerini tanımıyormuş gibi yapıyorlar.

Song Ji-Eun, 1990 doğum Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı. Güney Koreli kız grubu olan Secret’ın bir üyesi olarak biliniyor. Aynı zamanda Melting Me Softly, Sweet Home Sweet Honey, Immutable Law Of First Love gibi yapımlarda da rol aldı. Ayrıca My Secret Romance dizi müziklerinin bulunduğu albümdeki şarkıları da seslendiriyor.

Jung Hyun-Tae (Kim Jae-Young) Jung Hyun-Tae, başarılı bir seyahat yazarı. Aynı zamanda bir kitap kafe sahibi. Sıcak ve arkadaş canlısı olan Jung Hyun-Tae, Lee Yoo-Mi’nin en yakın arkadaşı. Lee Yoo-Mi’yi içten içe seviyor ama ona bir türlü duygularını açıklayamıyor. Lee Yoo-Mi’nin hayatına Cha Jin-Wook’un girmesiyle işler karışıyor.

Kim Jae-Young, 1988 doğumlu Güney Koreli oyuncu ve model. Beautiful Love Wonderful Life, Secret Boutique, 100 Days My Prince, No Breathing, Money, Derailed, Golden Slumber, So I Married An Anti-Fan gibi yapımlarda rol aldı. Jung Hyun Tae karakterini canlandırdığı My Secret Romance Jae-Young Kim’in yer aldığı en önemli projelerden biri oldu. Joo Hye-Ri (Jeong Da-sol) Joo Hye-Ri, erkekler tarafından çok beğenilen genç ve güzel bir sunucu. Ancak o Cha Jin-Wook’a karşılıksız duygular besliyor. Saygın bir hocanın kızı olduğu için de Cha Jin-Wook onu doğrudan reddedemiyor.

Jeong Da-sol, 1988 doğumlu Güney Koreli oyuncu. Daha önce Legend Heroes filminde rol alan Jeong De-sol, My Secret Romance dizisindeki rolü ile biliniyor.

Cha Dae-Bok (Kim Jong-Goo) Cha Dae-Bok, ana karakterimiz olan Cha Jin Wook’un ünlü ve zengin babası. Çok iyi bir iş adamı olan Cha Dae-Bok, oğlunun hayatını vurdumduymaz bir şekilde yaşamasından çok rahatsız oluyor. En sonunda oğlunun yaptığı hatalara dayanamıyor ve onu çalışması için sahibi olduğu bir adaya gönderiyor. Sonunda istediği oluyor. İnanılmaz bir şekilde oğlu buradan dönüşte şirketin başına geçiyor ve çok sıkı çalışmaya başlıyor.

Kim Jong-Goo, 1955 doğumlu Güney Koreli oyuncu. Kim Jong-Goo, A Bedsore, 10 Minutes, You Are My Vampire, Tincker Ticker, İsimsiz Gangster, The Phone, Granny’s Got Talent gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca Kim Jong-Goo’nun Cross ve Lucky Romance isimli televizyon programları da bulunuyor. My Secret Romance Müzikleri My Secret Romance dizisi müzikleriyle de izleyenlerin ilgisini çekiyor. My Secret Romance OST adını taşıyan müzik albümündeki şarkıları dizinin oyuncuları Sung Hoon ve Song Ji-Eun seslendiriyor. Albümün yapımcılığını ise Music&NEW üstleniyor. My Secret Romance OST albümünde 24 adet şarkı bulunuyor. İşte albümün şarkı listesi: