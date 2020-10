Tatlı aşıklar: My Secret Romance konusu ve oyuncuları

My Secret Romance Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

My Secret Romance yorumlarında oyuncuların performansından övgüyle bahsediliyor. İşte My Secret Romance oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Cha Jin-Wook (Sung Hoon)

Cha Jin-Wook, çok zengin ve itibar sahibi bir ailenin genç varisi. Hayatı pek de ciddiye almıyor ve kısa süreli ilişkiler yaşıyor. Bir gün karıştığı skandaldan sonra babası onu cezalandırmak için sahibi oldukları Jeju Adası’na çalışması için gönderiyor. Burada Lee Yoo-Mi ile karşılaşıyor. Birbirlerinden etkilenen iki genç tek gecelik bir ilişki yaşıyor. Cha Jin-Wook, sabah uyandığında Lee Yoo-Mi’yi yanında bulamıyor. Yaşadığı bu olaydan sonra Cha Jin-Wook adeta başka bir insana dönüşüyor.

Sung Hoon, 1983 doğumlu Güney Koreli oyuncu ve seslendirme sanatçısı. I Love Alone, Noble My Love, Five Enough, Oh My Venus, Level Up, Faith, Are We In Love?, Brothers In Heaven, Timing gibi yapımlarda rol aldı. My Secret Romance Sung Hoon için önemli projelerden biri oldu.

Lee Yoo-Mi (Song Ji-Eun)

Lee Yoo-Mi, çok iyi bir şirkette beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Çok masum bir karaktere sahip olan Lee Yoo-Mi’nin hayatında doğru düzgün bir erkek arkadaşı bile olmuyor. Cha'nın sahibi olduğu adada çalışmaya başlıyor ve ondan etkileniyor. Cha Jin-Wook ile yaşadığı ilişkiden sonra üç yıl geçiyor. Cha Jin-Wook ile yeniden karşılaştıklarında onun çok değiştiğini ve işine odaklanan çok iyi bir yönetici haline geldiğini görüyor. Yıllar sonra karşılaşan Lee Yoo-Mi ve Cha Jin-Wook birbirlerini tanımıyormuş gibi yapıyorlar.

Song Ji-Eun, 1990 doğum Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı. Güney Koreli kız grubu olan Secret’ın bir üyesi olarak biliniyor. Aynı zamanda Melting Me Softly, Sweet Home Sweet Honey, Immutable Law Of First Love gibi yapımlarda da rol aldı. Ayrıca My Secret Romance dizi müziklerinin bulunduğu albümdeki şarkıları da seslendiriyor.