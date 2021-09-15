Tatlı mı, tuzlu mu? Kafaları karıştıran bir Tayland lezzeti: Mangolu yapışkan pirinç (Mango sticky rice)

Uzakdoğu ülkelerinde bu yemek tatlı menüsünde yer alıyor. Bu tarifin Türk mutfağındaki sütlaçla benzerlik gösterdiğini söylemek bir bakıma doğru olacaktır. Mango sticky rice yapımında yapışkan pirinç, mango ve hindistan cevizi sütü kullanılır.
İlk olarak pirinci yıkayın ve akşamdan suya koyun. Sonrasında buharda 20-30 dakika pişirin. Pirinci pişirirken Hindistan cevizi sütü, şeker ve tuzu ekleyin. Ardından ise soğumaya bırakın. Son adımda ise mangoları küçük parçalara bölerek ekleyin. Şimdiden afiyet olsun.
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