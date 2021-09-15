Tatlı mı, tuzlu mu? Kafaları karıştıran bir Tayland lezzeti: Mangolu yapışkan pirinç (Mango sticky rice)

Uzakdoğu ülkelerinde bu yemek tatlı menüsünde yer alıyor. Bu tarifin Türk mutfağındaki sütlaçla benzerlik gösterdiğini söylemek bir bakıma doğru olacaktır. Mango sticky rice yapımında yapışkan pirinç, mango ve hindistan cevizi sütü kullanılır.

MANGOLU YAPIŞKAN PİRİNÇ TARİFİ

MALZEMELER

4 adet mango

1 su bardağı beyaz pirinç

3 çay bardağı Hindistan cevizi sütü

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı pirinç unu

1 tutam tuz

HAZIRLANIŞI

İlk olarak pirinci yıkayın ve akşamdan suya koyun. Sonrasında buharda 20-30 dakika pişirin. Pirinci pişirirken Hindistan cevizi sütü, şeker ve tuzu ekleyin. Ardından ise soğumaya bırakın. Son adımda ise mangoları küçük parçalara bölerek ekleyin. Şimdiden afiyet olsun.



