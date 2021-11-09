Tavşankanı çayseverlerin mutlaka görmesi gereken en iyi çaydanlık çeşitleri

Çaydanlık alınırken dikkat edilmesi gerekenlerden ilki, çaydanlığın materyali. Çelik çaydanlıklar, dayanıklı ve sağlıklı olduğu için günlük kullanıma uygun. Cam çaydanlıklar çok şık görünse de kullanımı nispeten daha zor olabiliyor. Bitki çayı da demlemek isterseniz porselen çaydanlıkları tercih edebilirsiniz. Ayrıca ürünün büyüklüğü de sizin için bir kriter olmalı. Eğer kalabalık bir aileniz varsa veya sürekli misafir ağırlıyorsanız mutlaka ihtiyacınızı karşılayacak büyüklükte bir ürün seçmelisiniz. Bu nedenle "En iyi çaydanlık nasıl olmalı?" sorusunun cevabı kişiye göre değişebiliyor. Hangi çaydanlık daha iyi sizler için araştırdık. İşte listemiz!

Tüm Aile için Taç Festa



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Paslanmaz çelik materyalle üretilen Taç Festa Aile Boyu Çaydanlık'ın gold detaylarına bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok. Hem kulplarında hem de üst kapağında gold rengin kullanıldığı ürün; sadece performansıyla değil, tasarımıyla da kendine hayran bırakıyor. Dayanıklı kapsül tabanı sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz ürün, tüm ailenin ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteye sahip. Çelik olan gövdesi, ürünün parlak kalmasına da yardım ediyor. Çaydanlığın demlik bölümü 1 litre iken suluk kısmı 2,5 litre suyu alabiliyor.

Sağlamlığı ve kalitesi ile öne çıkan Taç Festa Aile Boyu Çaydanlık'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Zarif Tasarımıyla Neva Bitter Plus Cam Demlik Seti



Tavşan kanı çay yaparken zarafetten ödün vermeyenler için harika bir önerimiz var, Neva Bitter Plus Cam Demlik Seti. Adeta bir tasarım harikası olan çaydanlığın demlik kısmı ısıya dayanıklı borasit cam ile üretildiği için oldukça sağlam. Süzgeç ve kapağı porselen olan ürünün suluk kısmı 3 kat emaye çelik. Bu nedenle paslanmıyor ve yüksek ısıya dayanıklı. Çayın aromasını koruyan ürünün dış yüzeyi parlaklığını koruyor. Paslanmaz çelik sapları elinizi yakmıyor. Ayrıca bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor.

Ergonomik tasarıma sahip Neva Bitter Plus Cam Demlik Seti'ni buradan satın alabilirsiniz.

Tefal Icone Maxi ile Lezzetli Çayın Keyfini Çıkarın



En iyi çaydanlık önerisi listemizde sıra Tefal K2392574 Icone Maxi'de. Paslanmaz çelik ile üretilen ürünün sapları silikon kaplama olduğu için el yakmıyor. Cam kapağı ürüne hem estetik katıyor hem de çayın demlenip demlenmediğini görme fırsatı sunuyor. İndüksiyon ocaklarda bile rahatça kullanabileceğiniz ürün, son derece dayanıklı. Ayrıca en büyük sorunlardan biri olan damlatma problemini ara kapağı sayesinde ortadan kaldırıyor. Ergonomik tasarımı kolay kullanım sağlıyor. Demliği 1,25 litre olan çaydanlığın suluğu ise 2,5 litre kapasiteye sahip.

Tefal K2392574 Icone Maxi'yi detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tüm Ocaklarda Kullanabileceğiniz Karaca Likya



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İndüksiyon ocaklarda bile rahatça kullanabileceğiniz Karaca Likya Çaydanlık Takımı, alaşım çelik malzeme ile üretildiği için dayanıklı. Paslanmaz çelik olduğu için dış yüzeyi parlaklığını koruyor. Ayrıca özel tasarım tabanı ısıyı çaydanlığın içinde hapsederek çayın soğumasını engelliyor. Hem demlikte hem de sulukta bulunan süzgeçler kullanımı pratik hale getiriyor. Yaylı buhar kesme kapağı sayesinde otomatik olarak buharı kesiyor ve damlatma yapmıyor. El yakmayan sapları ise konforlu bir kullanım sağlıyor. Demliği 1,2 litre kapasiteye sahip olan ürünün suluğu ise 2,3 litre suyu alabiliyor.

Rahatça kullanabileceğiniz Karaca Likya Çaydanlık Takımı'nı buradan satın alabilirsiniz.

Dedemin Emayeleri ile Vintage Tasarımı Evinize Taşıyın



Vintage sevenleri buraya alalım. İşte karşınızda Dedemin Emayeleri Vintage Çaydanlık! Hem kahvaltı masanızda hem de 5 çayınızda fark yaratacak olan ürün, tavşan kanı çayı da sofranıza taşıyor. UV korumalı boyaları sayesinde üründe bulunan desenler uzun yıllar ilk günkü gibi kalıyor. Ayrıca kaliteli malzemesi sayesinde çayın aromasını ve lezzetini koruyor. İster günlük ister misafirlerinize özel kullanabileceğiniz ürün, aynı zamanda şık bir hediye seçeneği. Dilerseniz çeyiziniz için de tercih edebilirsiniz.

Dedemin Emayeleri Vintage Çaydanlık ile kendinizi şımartmak isterseniz buradan sipariş oluşturabilirsiniz.

Pratik ve Zarif Bredemeijer Çaydanlık



Sofrasında zarif bir dokunuş isteyenler için sıradaki önerimiz Bredemeijer Çaydanlık. Gümüş renkli bu küçük ve yuvarlak çaydanlık, çift duvarlı ve iç yapısı yalıtımlı olduğu için çayınızı uzun süre sıcak tutuyor. Paslanmaz çelik olan ürün, 750 ml kapasitesi sayesinde 3-4 fincana kadar çay alabiliyor. Plastik bir sapa sahip olduğu için el yakmıyor. Damlatma yapmayan ürün, konforlu bir kullanım sağlıyor. 5 çayınıza çok yakışacak olan çaydanlık, aynı zamanda zarif bir hediye seçeneği.

Bredemeijer Çaydanlık ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amboss Diamond Dia ile Tasarruf Edin



Tüm ocak tiplerinde kullanıma uygun olan Amboss Diamond Dia-4974, özel alaşımlı alüminyum kaplama bir tabana sahip. Bu sayede ısıyı eşit dağıtarak suyu hızlıca ısıtıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Paslanmaz çelik materyal ile üretilen ürün kararmıyor ve darbelere karşı dayanıklı. Düşme gibi durumlarda eğilme ve yamulma yapmıyor. Keskin olmayan ağız kısımları sayesinde yaralanmalara neden olmuyor. Çelik olan tutma ve kapak sapları el yakmadığı için rahat bir tutuş sağlıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen çaydanlığın temizliği de oldukça kolay.

Amboss Diamond Dia-4974'ü satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

Şık Sofraların Vazgeçilmezi Moda Evim Cam Çaydanlık



Tavşan kanı, lezzetli bir çay için mutlaka kaliteli bir çaydanlık kullanmalısınız. Camın sağlıklı yapısını şıklık ile buluşturan Moda Evim Cam Çaydanlık'ı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Ürün, Amerikan ASTM standartlarına uygun borasilikat malzeme ile üretildiği için ısıya dayanıklı. Direkt olarak ocak ateşine temas edebilen çaydanlığı elektrikli, cam ve doğalgazlı ocaklarda kullanabilirsiniz. Tutma yerleri paslanmaz çelik olan ürün ısınmadığı için el yakmıyor. Demlik kapasitesi 1,2 litre olan ürünün suluğu ise 2,4 litre hacme sahip.

Moda Evim Ateşe Dayanıklı Süzgeçli Cam Çaydanlık için buraya tıklayabilirsiniz.

Karaca Retro Emaye Çaydanlık ile Hayatınıza Renk Katın



Retronun zamansız tasarımını evinize taşımak isterseniz Karaca Retro Emaye Çaydanlık'ı tercih edebilirsiniz. İddialı kırmızı rengi ile mutfağınıza çok yakışacak olan ürün, çay saatinizin de vazgeçilmezi haline gelecek. 900 derecede emaye ile kaplandığı için bakteri barındırmayan ürünün sapları ise titanyum kaplama. Çaydanlık, tüm ocak tiplerinde kullanılabiliyor. Ürünün temizliği ise oldukça kolay. Rengini ve parlaklığını uzun yıllar koruduğu için elde ya da bulaşık makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz. Günlük kullanıma uygun olan çaydanlığı dilerseniz sadece misafirleriniz için tercih edebilirsiniz.

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Kalabalık Toplantılar için Ar Yıldız Roma Çaydanlık Takımı



Tavşan kanı bir çay için son önerimiz Ar Yıldız Roma Çaydanlık Takımı. Büyük boy olan ürün, kalabalık toplantılar için oldukça ideal. Paslanmaz çelik materyal ile üretilen çaydanlık, yüksek ısıya dayanıklı olduğu için tüm ocak tiplerinde kullanılabiliyor. Kapsül tabanı ısıyı eşit şekilde dağıtıyor. Bu sayede suyu hızlı ısıtarak çay demleme süresini düşürüyor. Özel polisaj işlemi ile hem iç hem de dış yüzeyi parlaklığını uzun süre kaybetmiyor. Damlatmayan emzik tasarımı, konforlu bir kullanım sağlıyor. Bakalit sap ve kapak kulpu el yakmıyor. Ayrıca bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor.

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