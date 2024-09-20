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Tavşantepe'nin sırrı çözülüyor! Özel ekip kuruldu, 50'ye yakın çocuk hakkında ilk rapor hazırlandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.09.2024 10:39
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Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinin yaşandığı köydeki çocukların psikolojik durumuna ilişkin ön rapor tamamlandı. Tavşantepe Mahallesi’ndeki 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa verile psikososyal desteğin ardından hazırlanan raporda "Çocukların yaşanan durumla ilgili fazla konuşmadıkları, aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde telkinde bulunulmuş olabileceği" detayı dikkat çekti.

Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili sır perdesi henüz aralanmadı Ale üyelerinin şüpheli olarak yer aldığı olayda henüz katil ya da katillerin kim olduğu ortaya çıkartılamazken, olayın yaşandığı Tavşantepe Köyü'de mercek altına alındı.

KÖYDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Sessizliğe gömülen köydeki çocukların durumları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri Tavşantepe Mahallesi’ne giderek psikososyal destek çalışmalarına başladı.

50'YE YAKIN ÇOCUĞA DESTEK VERİLİYOR

Narin’in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek veriyor.

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Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından hazırlanan ön rapor tamamlanarak Bakanlığa gönderildi.

"FAZLA KONUŞMUYORLAR"

Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, “çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri” değerlendirmesi yer aldı.

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TAVŞANTEPE İÇİN ÖZEL EKİP

Bununla birlikte çocuklara “aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin” de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda Bakanlık’ta Tavşantepe Mahallesindeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu öğrenildi. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe özel ekibinin yakın zamanda köydeki çocuklara yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi. Daha kapsamlı çalışmalar soruşturmanın tamamlanması hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

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Narin Güran
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