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Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar kimdir? Beste Açar nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı, ismi nedir?

02.03.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar ünlü sanatçının yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. 2 ünlü isim ortak bir projede yer alacak. Kayahan'ın kızı Beste Açar vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar kimdir? Beste Açar nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı, ismi nedir? Detaylar haberimizde...

Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar kimdir? Beste Açar nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı, ismi nedir?

Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar geçtiğimiz günlerde Metin Özülkü'nün sahne aldığı mekanda görüntülendi. Tayfun Duygulu, 2. Sayfa magazin programında eski eşi Beste Açar'ın kendisi ile ortak bir projede yer alacağını açıkladı. Bu kapsamda Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar kimdir? Beste Açar nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı, ismi nedir? konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Beste Açar ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

TAYFUN DUYGULU'NUN ESKİ EŞİ BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar, 15 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızıdır.

Beste Açar, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu.

Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Fakat, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı.

Üçüncü evliliğini Engin Açar ile yapan Beste Haravon, bu defa mutluluğu yakaladı.

BESTE AÇAR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Beste Açar, 48 yaşında ve İzmirlidir. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan Beste Açar son olarak eski eşi Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu ile birlikte Metin Özülkü'yü dinlerken görüntülenmiştir.

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