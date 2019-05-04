Tayland'da taç giyme törenleri: Kutsal su, kraliyet sembolleri ve hoş geldin partisi

66 yaşındaki Vajiralongkorn, babası Kral Bhumibol Adulyadej'in ölümü sonrası tahtın varisi oldu ancak kraliyet geleneklerine göre tacını giyebilmesi önce Budizmin temsilcisi ve Devaraja, yani tanrı-kral olarak kutsanmalıydı.

Budizm ve Brahmanizm geleneklerinin bir karışımı olan ve 3 gün sürecek kutsanma törenler, Bangkok'da büyük bir kalabalığın önünde düzenlenecek.

Ülkede yaşayan pek çok kişi ilk kez bir taç giyme törenine şahit olacak.

Tayland kültürü üzerine çalışan Chulalongkorn Üniversitesi'nden Profesör Tongthong Chandransu, "Bu Tayland halkının uzun bir tarihi, zengin bir kültürü olduğunu ve monarşi ile halk arasında güçlü bağlar bulunduğunu hissetmesi için önemli bir fırsat" diyor.



**Vajiralongkorn, 70 yıl tahtta olan Kral Bhumibol'un oğlu



KUTSAL SU

Tayland toplumu tarihsel olarak nehirler üzerine inşa edildi, balık ve pilav gibi kritik gıdalar buradan türedi. Aynı zamanda pek çok tören ve gelenek suların etrafında gerçekleşiyor.

Dolayısıyla taç giyme törenine haftalar kala yetkililer ülkenin dört bir yanından 100 kadar farklı kaynaktan su çıkardı. Tayland astrolojisine göre kutsanabilmeleri için 11:52 ve 12:38 arasında eş zamanlı olarak toplanmaları gerekli.