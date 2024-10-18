Tayland'ta İngiliz kadın kabusu yaşadı! Dalış yaparken bacağı sürat teknesinin pervanesine sıkıştı... Deniz bir anda kana bulandı

MYNET|DIŞ HABERLER 30 yaşındaki Aimee Bacchetta isimli İngiliz bir kadın Tayland'ın Phang Nga eyaletindeki Similan Adaları açıklarında dalış yaptığı sırada yakınlarından geçen bir sürat teknesinin pervanesine bacağının sıkışması sonucunda yaralandı.

Deniz bir anda kana bulanırken olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri kanamayı durdurup kadına ağrı kesici vererek kadını karaya çıkarıp hastaneye götürdüler. Kadın hastanedeki tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildiği öğrenildi.