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  4. Tayland'ta İngiliz kadın kabusu yaşadı! Dalış yaparken bacağı sürat teknesinin pervanesine sıkıştı... Deniz bir anda kana bulandı

Tayland'ta İngiliz kadın kabusu yaşadı! Dalış yaparken bacağı sürat teknesinin pervanesine sıkıştı... Deniz bir anda kana bulandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 14:56
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30 yaşındaki Aimee Bacchetta isimli bir kadın Tayland'ın Similan Adası'nda dalış yaptığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. Dalış yaparken tekne pevanesine bacağının sıkışması sonunda 30 yaşındaki kadın yaralandı. Sürat teknesindeki mürettebat, Tayland Kraliyet Donanması'nı aradı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının sağ aşil tendonundan yaralandığı belirtildi.

Tayland'ta İngiliz kadın kabusu yaşadı! Dalış yaparken bacağı sürat teknesinin pervanesine sıkıştı... Deniz bir anda kana bulandı

MYNET|DIŞ HABERLER 30 yaşındaki Aimee Bacchetta isimli İngiliz bir kadın Tayland'ın Phang Nga eyaletindeki Similan Adaları açıklarında dalış yaptığı sırada yakınlarından geçen bir sürat teknesinin pervanesine bacağının sıkışması sonucunda yaralandı.

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Deniz bir anda kana bulanırken olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

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Sağlık ekipleri kanamayı durdurup kadına ağrı kesici vererek kadını karaya çıkarıp hastaneye götürdüler. Kadın hastanedeki tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildiği öğrenildi.

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Tayland
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