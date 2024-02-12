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Taylor Swift Super Bowl'da sahaya indi ve sevgilisinin dudaklarına yapıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Her yıl Amerikan futbol sezonunun zirve etkinliği olan Super Bowl maçı Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Tören başladığında Taylor Swift sahaya indi ve sevgilisinin dudaklarına yapıştı.

Taylor Swift Super Bowl'da sahaya indi ve sevgilisinin dudaklarına yapıştı

Ünlülerin akın ettiği Super Bowl yine adını gündeme yazdırdı. Şampiyonluk için Kansas City Chiefs ile San Francisco 49'ers Las Vegas'ta karşılaştı.

Taylor Swift ve Kansas City Chief'in oyuncusu Travis Kelce'nin ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla NFL etkisi daha da arttı.

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Büyük ilgiyle karşılanan Swift tören başladığında sahaya indi ve üzerine konfeti yağdı.
Ünlü şarkıcının sevgilisini bulup dudaklarına yapışması Super Bowl 2024'ün unutulmaz anlarından biri olarak tarihe adını yazdırdı.

Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonunu belirleyen Super Bowl, ABD'de her yıl televizyonda en çok izlenen etkinlik oluyor. Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'de rekor sayıda 200,5 milyon yetişkin bu yıl Super Bowl izlemeyi planlıyor.


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Super Bowl Oyuncu sevgilisi travis
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