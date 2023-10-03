TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ‘yeni anayasa’ ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün yeni anayasa ve yeni Meclis içtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunmak üzere parti gruplarına ziyaret turuna çıktı. Kurtulmuş'un ilk adresi, yeni yasama döneminin ilk Meclis grup toplantısını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle darbe anayasası olan 12 Eylül anayasasından kurtulmak bunun için de herkesin kendi sepetindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları ortaya koyarak sürdürmek ve sonuç almak esastır. Tabiki bu tartışmanın makul meşru zemini TBMM’dir. TBMM dışında da bütün farklı sivil toplum kuruluşlarının üniversitelerin akademi camiasının hukuk camiasının görüşü olan herkesin görüşlerini alır bu sonucu verimli şekilde ortaya koyabiliriz.

Bir takvim vermek zor ama ben zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonucu alabileceğimizi düşünüyorum. “



