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  4. TBMM'de gerginlik! CHP milletvekilleri Bakan Varank'ın oturduğu yere yürüdü

TBMM'de gerginlik! CHP milletvekilleri Bakan Varank'ın oturduğu yere yürüdü

03.11.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tansiyon yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözleri sonrası CHP milletvekilleri Bakan'ın bulunduğu alana yürüdü.

TBMM'de gerginlik! CHP milletvekilleri Bakan Varank'ın oturduğu yere yürüdü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Varank, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in Cumhurbaşkanı’na yönelik sözlerine cevap verdi.

CHP MİLLETVEKİLLERİ BAKAN VARANK'IN OTURDUĞU YERE YÜRÜDÜ

Bakan Varank’ın, Şener’in Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmek istemeyebileceği ifadesi üzerine CHP milletvekilleri Bakan’ın oturduğu yere yürüdü. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de CHP milletvekillerini engellemeye çalıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank CHP
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