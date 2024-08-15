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  4. TBMM'nin Filistin toplantısında Haniye de anıldı! Bir koltuk onun için boş bırakıldı

TBMM'nin Filistin toplantısında Haniye de anıldı! Bir koltuk onun için boş bırakıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.08.2024 15:58
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği olağanüstü toplantıda bir koltuk boş bırakıldı. İsrail'in İran'da suikast saldırısı sonucu öldürdüğü Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafı boş koltukta yerini aldı.

TBMM'nin Filistin toplantısında Haniye de anıldı! Bir koltuk onun için boş bırakıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği olağanüstü toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı.

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HANİYE FOTOĞRAFLA ANILDI

Genel Kurul'da AK Parti Grup sıralarında İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı.

Başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar bırakıldı.

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OTURUMA KATILANLAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıyı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğlulları Oruç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı ülkelerin büyükelçileri, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da izledi.

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Anahtar Kelimeler:
tbmm İsmail Haniye
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