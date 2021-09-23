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TCDD Genel Müdürlüğü Çorlu'daki tren kazası nedeniyle ödenen tazminatı açıkladı

23.09.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCDD Genel Müdürlüğü, Çorlu'daki tren kazasında vefat edenlerin yakınları ve yaralananlara bugüne kadar toplam 21 milyon 370 bin 326,72 lira tazminat ödendiğini bildirdi.

TCDD Genel Müdürlüğü Çorlu'daki tren kazası nedeniyle ödenen tazminatı açıkladı

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018'de Çorlu Tren İstasyonu yakınlarında meydana gelen kazada vefat edenlerin yakınları ve yaralananlarca Kurum aleyhine adli ve idari yargıda davalar açıldığı anımsatıldı.

Buna karşın tazminat davalarının açıldığı mahkemelerin büyük bölümünde görevsizlik kararı verilince yargılamanın hangi mahkeme huzurunda yapılacağı konusunun cevapsız kaldığı, davaların uzama eylemine girdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"20 MİLYON 370 BİN TL TAZMİNAT ÖDENDİ"

"Bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, TCDD Yönetim Kurulu tarafından Yargıtay uygulamaları esasları göz önünde bulundurularak, bu konuda ihtisas sahibi bilirkişiden rapor alınmak suretiyle mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesi kararı alınmıştır. Yapılan ödemeler, mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlüğümüz tarafından hesaplattırılmıştır. Bugüne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 lira ödeme yapılarak dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir."

"ÖZEL BİR ÖDEME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Konuya ilişkin olarak basında yer alan haberlere de değinilen açıklamada, "mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadığı, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisinin bulunmadığı" belirtildi.

Söz konusu ödemelerin "mahkemeler tarafından benimsenen yöntem esas alınarak, uzun yargılamaların önüne geçilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapıldığına" işaret edilen açıklamada, kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu. (AA)

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Çorlu
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