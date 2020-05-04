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TCL 10L Türkiye'de! İşte TCL 10L Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

TCL 10L Türkiye topraklarına giriş yaptı. TCL'nin geçtiğimiz ay tanıttığı TCL 10L özellikle kameralarıyla dikkat çekiyor. İşte TCL 10L'nin fiyatı...

TCL 10L Türkiye'de! İşte TCL 10L Türkiye fiyatı

TCL 10L geçtiğimiz ay TCL tarafından düzenlenen etkinlikte duyurulmuştu. Tanıtımın ardından TCL 10L birçok ülkede satışa çıktı. Çok uluslu satış macerasının ardından TCL 10L Türkiye'ye geldi.

İŞTE TCL 10L'NİN FİYATI

TCL 10L Türkiye'de satışa sunuldu. TCL'nin bugün itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunduğu 10L modeli, ülkemizdeki elektronik mağazaları ve e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıktı. TCL 10L'nin fiyatı 2,999 TL olarak belirlenmiş durumda. Telefon ülkemizde Xiaomi Redmi Note 9S ile rekabet edecek.

TCL 10L Türkiye fiyatı

TCL 10L'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

TCL 10L 6,53 inç büyüklüğünde FULL HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Bu ekranın altında ise Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisi, 6GB RAM ve 6GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefonun arka kameraları 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğündeyken, ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde. TCL 10L'nin bataryası ise 4000 mAh.

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