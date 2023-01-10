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‘Tehdit ediyorlar’ Kılıçdaroğlu böyle diyerek rest çekti: ‘Dokunulmazlıkları kaldırmazsanız namertsiniz’

10.01.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu ‘Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar’ diyerek “Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. 'Dokunulmazlığınızı kaldırırız' diyorlar. Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan. Açık ve net söylüyorum bizim, CHP'lilerin, milletvekillerinin ben dahi dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz” ifadelerini kullandı.

‘Tehdit ediyorlar’ Kılıçdaroğlu böyle diyerek rest çekti: ‘Dokunulmazlıkları kaldırmazsanız namertsiniz’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısından gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. HDP’nin hazine yardımının kesilmesi ve CHP’li milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık fezlekeleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu çok sert ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında ‘Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar. Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. 'Dokunulmazlığınızı kaldırırız' diyorlar. Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan. Açık ve net söylüyorum bizim, CHP'lilerin, milletvekillerinin ben dahi dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz’ dedi.

HDP’nin Anayasa Mahkemesi’nde görülen davası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu “Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” şeklinde konuştu.

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Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Biz CHP olarak demokrasiye inanıyoruz. Demokrasi olmazsa olmazımızdır. O nedenle temel sloganımız İkinci Yüzyılda Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmaktır. Geçmiş yüzyılın acıları var, demokrasiye yapılan darbeler var, askeri, sivil darbeler var. Yeni bir yüzyıla güzelce, gülümseyerek ve huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimler. Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar. Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. 'Dokunulmazlığınızı kaldırırız' diyorlar. Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan. Açık ve net söylüyorum bizim, CHP'lilerin, milletvekillerinin ben dahi dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Biz kul hakkı yemedik ki korkalım. Düşüncelerimizden ötürü mü yargılamak istiyorsanız, yargılayın. Yolsuzluk yapmadık ki korkalım, sizler gibi değiliz. Sizlere de benzemek istemiyoruz. Hesap verilecekse korkmayız. Parlamentonun geleneklerini ayaklar altına alıyorlar. Korkmuyoruz, korkmayacağız. İnandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz.

Ziraat Mühendislerinin sorunları var. Geçen yıl bir tweet atmıştım. "Sevgili Ziraat Mühendislerimiz, Yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın; bu bereketli topraklarımızda mesleğinizi mutlulukla icra edeceğiniz, meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır. #DünyaZiraatMühendisleriGünü’nüz kutlu olsun!" Bir daha söylüyorum, kutlu olsun.

Sonuç Türkiye yönetilmiyor. Halkın arasına giremiyor, evlere giremiyor. Kaçacaksınız, sandık gelince dersinizi alacaksınız.


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP haberler

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