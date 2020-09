Tehlikeli bir aşk oyunu. The Great Seducer konusu ve oyuncuları

The Great Seducer konusu iki gencin bir oyunla başlayan aşklarını merkeze alıyor. Konu çok klişe gibi görünse de dizi anlatımı ve temposu ile, belki de bir Fransız romanından uyarlandığı için, diğer Kore dizileri arasından sıyrılmasını sağlıyor. Dizinin ilk bölümünde çocukluklarından itibaren arkadaş olan üç genci görüyoruz. Choi Soo-ji, Lee Se-joo ve Kwon Shi-hyun adındaki üç gencin aileleri zengin, hayatlarında pek sorun yok ancak olduğunda da birbirlerini koruyor ve her konuda destekliyorlar.

Duygulara hitap etmeyi çok iyi bilen Koreli senaristler, bu kez farklı coğrafyalardan gelen bir hikaye seçmiş ve oldukça başarılı bir şekilde ekrana uyarlamış. Daha önce ABD'de sinemaya uyarlanan ve Glenn Close, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves gibi Hollywood'un başarılı oyuncularının rol aldığı Dangerous Liaisons'ı bu kez Kore'de geçen bir gençlik dizisi formatında izlemeye hazır mısınız? Sizin için The Great Seducer konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları derlediğimiz bir yazı hazırladık.

Son yılların en beğenilen Kore dizileri arasında olan The Great Seducer , romantizm ve arkadaşlık temalı bir gençlik dizisi. Fransız yazar Pierre Choderlos de Laclos'un "Les Liaisons dangereuses" (Dangerous Liaisons) romanından uyarlanan dizi bu yönüyle diğer Kore dizileri arasından sıyrılıyor.

Diğer insanları aralarına almayı reddeden üç genç, bir araya geldiklerinde çeşitli oyunlar yaratıp çevrelerine zarar verebiliyor. Choi Soo-ji'nin başından kötü bir olay geçtikten sonra morali çok bozuluyor ve Choi Soo-ji, iyi hissetmesinin tek yolunun intikam almak olduğunu düşünüyor. Olayları tetikleyen de bu intikam planı oluyor. Choi Soo-ji'nin intikam planı çok net, Kwon Shi-hyun'a gidip ondan bir kızı kendisine aşık etmesini istiyor. Kwon Shi-hyun bunu başarsa da kendisi de kıza karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor.

Defalarca kez izlediğimiz bir konuyu hevesle tekrar izlemeyi sağlayan olaylar ise bu aşk başladıktan sonra yaşanıyor. The Great Seducer karakterlerin değişim süreçleri, farklı anlatım tarzı ve temposu sayesinde içinize işleyecek.

The Great Seducer Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

The Great Seducer karakterleri ilk bakışta "zengin ve şımarık" gibi görünebilir ancak değişim ve hayatı öğrenme süreçlerini izledikçe onlara bağlanacaksınız. Karakterleri sevdiren en önemli etkenlerden birisi de tabii ki The Great Seducer oyuncuları. Güney Kore'deki popülerliği sayesinde "Woo Do-hwan dizileri" diye bir furya yaratan Woo Do-hwan dizinin ağır topu gibi görünse de diğer oyuncular da en az onun kadar başarılı. Sizin için The Great Seducer oyuncuları ve karakterleri hakkında detaylı bir liste hazırladık.