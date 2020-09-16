Tehlikeli bir aşk oyunu. The Great Seducer konusu ve oyuncuları

Son yılların en beğenilen Kore dizileri arasında olan The Great Seducer, romantizm ve arkadaşlık temalı bir gençlik dizisi. Fransız yazar Pierre Choderlos de Laclos'un "Les Liaisons dangereuses" (Dangerous Liaisons) romanından uyarlanan dizi bu yönüyle diğer Kore dizileri arasından sıyrılıyor. Duygulara hitap etmeyi çok iyi bilen Koreli senaristler, bu kez farklı coğrafyalardan gelen bir hikaye seçmiş ve oldukça başarılı bir şekilde ekrana uyarlamış. Daha önce ABD'de sinemaya uyarlanan ve Glenn Close, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves gibi Hollywood'un başarılı oyuncularının rol aldığı Dangerous Liaisons'ı bu kez Kore'de geçen bir gençlik dizisi formatında izlemeye hazır mısınız? Sizin için The Great Seducer konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları derlediğimiz bir yazı hazırladık. The Great Seducer Dizisi Konusu The Great Seducer konusu iki gencin bir oyunla başlayan aşklarını merkeze alıyor. Konu çok klişe gibi görünse de dizi anlatımı ve temposu ile, belki de bir Fransız romanından uyarlandığı için, diğer Kore dizileri arasından sıyrılmasını sağlıyor. Dizinin ilk bölümünde çocukluklarından itibaren arkadaş olan üç genci görüyoruz. Choi Soo-ji, Lee Se-joo ve Kwon Shi-hyun adındaki üç gencin aileleri zengin, hayatlarında pek sorun yok ancak olduğunda da birbirlerini koruyor ve her konuda destekliyorlar.

Diğer insanları aralarına almayı reddeden üç genç, bir araya geldiklerinde çeşitli oyunlar yaratıp çevrelerine zarar verebiliyor. Choi Soo-ji'nin başından kötü bir olay geçtikten sonra morali çok bozuluyor ve Choi Soo-ji, iyi hissetmesinin tek yolunun intikam almak olduğunu düşünüyor. Olayları tetikleyen de bu intikam planı oluyor. Choi Soo-ji'nin intikam planı çok net, Kwon Shi-hyun'a gidip ondan bir kızı kendisine aşık etmesini istiyor. Kwon Shi-hyun bunu başarsa da kendisi de kıza karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor. Defalarca kez izlediğimiz bir konuyu hevesle tekrar izlemeyi sağlayan olaylar ise bu aşk başladıktan sonra yaşanıyor. The Great Seducer karakterlerin değişim süreçleri, farklı anlatım tarzı ve temposu sayesinde içinize işleyecek. The Great Seducer Dizisi Karakterleri / Oyuncuları The Great Seducer karakterleri ilk bakışta "zengin ve şımarık" gibi görünebilir ancak değişim ve hayatı öğrenme süreçlerini izledikçe onlara bağlanacaksınız. Karakterleri sevdiren en önemli etkenlerden birisi de tabii ki The Great Seducer oyuncuları. Güney Kore'deki popülerliği sayesinde "Woo Do-hwan dizileri" diye bir furya yaratan Woo Do-hwan dizinin ağır topu gibi görünse de diğer oyuncular da en az onun kadar başarılı. Sizin için The Great Seducer oyuncuları ve karakterleri hakkında detaylı bir liste hazırladık.

Kwon Shi-hyun (Woo Do-hwan) Kwon Shin-Hyun zengin bir ailenin pek bir derdi olmadan yaşayan varisi gibi görünse de çocukluğundan gelen derin yaraları var. Choi Soo-Ji ve Lee Se-Jo ile çocukluğundan beri hiç ayrılmayan Kwon Shi-Hyun onlarla beraber okulun en belalı, aynı zamanda havalı arkadaş grubunun bir parçası. Sevgiye ve sadakate pek değer vermeyen hatta bunlara değer verenlerin aptal olduğunu düşünen Kwon Shi-Hyun, içten içe Choi Soo-Ji'den hoşlanıyor. Onun isteği üzerine bir kızı kendine aşık etmeyi kabul eden Kwon Shi-Hyun için asıl olaylar bu baştan çıkarma oyunundan sonra başlıyor. Save Me ve Mad Dog gibi Kore dizileri ile dünya çapında üne kavuşan Woo Do-Hwan The Great Seducer sayesinde daha büyük bir hayran kitlesine ve başarıya kavuştu. Choi Soo-ji (Moon Ga-young) Choi Soo-Ji, belalı arkadaş grubunun tek kadın üyesi. Arkadaşlarının ona olan ilgisinin farkında ve o da çocukluğundan beri Kwon Shi-Hyun'dan hoşlanıyor ancak bunu hiç belli etmiyor. Çekici, güzel ve bakımlı biri olan Choi Soo-Ji'nin gözler hep üstünde. Ancak flört ettiği birinden yediği bir kazığın ardından intikam planları yapıyor ve olaylar kontrolden çıkarak hiç istemediği bir yöne doğru gidiyor

Ünlü oyuncu Moon Ga-young bu dizideki rolüyle MBC Drama Ödülleri'nden iki adaylık bir de ödül kazanarak döndü. Lee Se-joo (Kim Min-jae) Arkadaş grubunun diğer üyesi olan Lee Se-joo hayatta hiçbir şeye aldırmayan biri gibi görünüyor. Arkadaş grubunun diğer insanlara karşı oynadığı oyunların ve baştan çıkarma planının da önemli bir parçası. Oldukça çapkın biri olsa da Choi Soo-ji'ye çocukluğundan beri deli gibi aşık. Ancak Choi Soo-ji onun kendisine olan ilgisini bilse de ciddiye almıyor. The Great Seducer Kim Min-jae sayesinde itici görünen bir karakterin asıl derdinin ne olduğunu bize aktarabiliyor. Güney Kore'nin en meşhur oyuncularından ve rapçilerinden biri olan Kim Min-jae bu diziyle ününe ün kattı. Eun Tae-hee (Park Soo-young) Baştan çıkarma planının hedefi olan Eun Tae-hee, diğer üç karakterin aksine kendi dünyasında yaşayan biri. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Eun Tae-hee yarı zamanlı işlerde çalışarak ve boş zamanlarında huzurevlerini ziyaret ederek vakit geçiriyor. Duygusal biri olsa da ailesinin boşanmasından sonra kendini aşka kapatmış ve böyle duyguların gerçek olmadığını anlıyor. Kwon Shi-hyun ile tanıştığında her şey değişmeye başlıyor.