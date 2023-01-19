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Tek kelimeyle korkunç! Çıplak halde ceset bulundu... Her yerde başını ve kollarını aradılar

19.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ormanda gezintiye çıkan bir emekli polis, başı ve kolları olmayan çıplak erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirlerken cesedin başı ve kollarının olmadığı görüldü. Öte yandan polisler ormanda bir süre cesedin kayıp baş ve kollarını aradı. İşte her detayı korkunç olan olayın ayrıntıları...

Tek kelimeyle korkunç! Çıplak halde ceset bulundu... Her yerde başını ve kollarını aradılar

Antalya'nın Kepez ilçesinde Santral Mahallesi'nde bulunan ormanda herkesin kanını donduran bir olay meydana geldi. Emekli polis olan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş, saat 16.00 sıralarında ormanda gezerken başı ve kolları olmayan çıplak halde bir erkek cesedi gördü. İşte detaylar...

40 YAŞLARINDA BİR ERKEĞE AİT

Cesedi gören Çavuş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 40 yaşlarında erkeğe ait olduğu, başı ile kollarının bulunmadığı ve çıplak olduğu görüldü.

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KAYIP BAŞ VE KOLLARI ARADILAR

Cansız beden, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de ormanda bir süre kayıp baş ve kolları aradı. (DHA)

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96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp... 96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp...

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