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  4. Tekirdağ'da WhatsApp gruplarında yayıldı! Skandal paylaşımlar hakkında açıklama geldi

Tekirdağ'da WhatsApp gruplarında yayıldı! Skandal paylaşımlar hakkında açıklama geldi

01.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde son günlerde sosyal medya üzerinden 'Çocuklar kaçırılıyor, böbreklerini alıp satıyorlar' paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bunları yapanlar hakkında işlem başlatılacağı kaydedildi. Söz konusu paylaşımlarda ''Bu şahıslar çocuk kaçırıyorlar böbreklerini alıp satıyorlar. Allah rızası için çocuklarınıza sahip çıkın. Kimsenin ciğeri yanmasın. Hiçbir anne üzülmesin. Küçük kız kardeşlerinizi hiç bir yere salmayın'' ifadeleri yer aldı.

Tekirdağ'da WhatsApp gruplarında yayıldı! Skandal paylaşımlar hakkında açıklama geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde son günlerde sosyal medya üzerinden ve WhatsApp gruplarından bazı görseller birlikte, "Dikkat dikkat. Kapaklı, Çerkezköy, Saray, Vize, Çorlu, Tekirdağ, Trakya bölgesinde duyurulur. Bu şahıslar çocuk kaçırıyorlar böbreklerini alıp satıyorlar. Allah rızası için çocuklarınıza sahip çıkın. Kimsenin ciğeri yanmasın. Hiçbir anne üzülmesin. Dün her yerde anons yapıldı. Farklı konumlarda bulunuyorlar bilginize herkes paylaşsın" ile "Arkadaşlar, Çerkezköy'de kılık değiştirip çocuk kaçıran türbanlı var. Lütfen tek başına kime dışarı çıkmasın akşamları. Durum ciddi, küçük kız kardeşlerinizi hiç bir yere salmayın kesinlikle. Herkes hikayesinde lütfen paylaşsın, her yere yayalım" paylaşımları yapıldı.

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''İTİBAR ETMEYİN''

Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakamvekili Bayram Sağır, son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarında asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Sağır, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan çocuk kaçırılma olaylarına ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Veliler arasında yayılan ve tamamen hayal ürünü olan çocuk kaçırma olayları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

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'ÇOCUK KAÇIRMA' PAYLAŞIMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri de paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır. Çerkezköy'de böyle bir olay yaşanmamıştır. Çocuk kaçırıldığına dair müracaat yoktur. İlçemizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli 'çocuk kaçırma' paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu paylaşımları yapan hakkında işlem yapılacaktır" dedi.

(DHA)

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