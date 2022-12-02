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Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu! Bayraktar AKINCI, TOLUN ile bir ilki gerçekleştirdi

02.12.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan TOLUN Minyatür Bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Bayraktar AKINCI, gövde altında taşıdığı 4 adet Minyatür Bomba ile Tekirdağ'dan havalandı ve Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ndeki hedefi tam isabetle vurdu.

Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu! Bayraktar AKINCI, TOLUN ile bir ilki gerçekleştirdi

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

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TEKİRDAĞ'DAN HAVALANDI

Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ, Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden gövde altında taşıdığı 4 adet Minyatür Bomba ile havalanan Bayraktar AKINCI, Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne atış testi icra etmek üzere yol aldı.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Burada Bayraktar AKINCI TİHA’dan başarıyla ateşlenen yerli ve milli mühimmat TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurdu. TOLUN böylece ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi.

İHRACATTA REKOR KIRDI

Açıklamada verilen bilgilere göre, Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75’ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar’ın 2022’de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98’ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibarıyla Bayraktar, TB2 SİHA’lar için 25 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. (AA)

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