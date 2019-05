Teknoloji devleri güçlerini birleştiriyor! Acer ve Teknosa’dan oyunda iş birliği

Oyun deneyimini başka bir boyuta taşıyan ve IFA’da duyurulduğu andan itibaren tüm dünyadaki oyunseverlerin beğenisini kazanan Predator Thronos Oyuncu Kabini, Türkiye’de ilk kez Teknosa Cevahir Mağazası’nda oyun severlerle buluştu.

Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky ve Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda Predator Thronos’un yanı sıra sadece Teknosa’da satışa sunulacak yeni Predator ürünleri de tanıtıldı.

GRİGORY NİZOVSKY: HER DÜZEYDEN OYUNCUYA ULAŞMAK İSTİYORUZ

Toplantıda, değer yaratma felsefesini her daim ürün stratejisinin merkezine koyduklarını ve oyunculara sundukları çözümlerde de buradan hareket ettiklerini ifade eden Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Acer olarak her düzeyden oyuncuya ulaşmak, onlara değer katmak istiyoruz. Acer’ın oyuncu ürünleri Predator markası ve Acer Nitro serisi altındaki monitörler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla projektörlere kadar uzanıyor. Geniş ürün gamımız profesyonel e-sporculardan oyun tutkunlarına ve arada sırada oyun oynayanlara kadar her tür kullanıcıya hitap ediyor” dedi.