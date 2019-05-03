Teknoloji devleri güçlerini birleştiriyor! Acer ve Teknosa’dan oyunda iş birliği

Oyun deneyimini başka bir boyuta taşıyan ve IFA’da duyurulduğu andan itibaren tüm dünyadaki oyunseverlerin beğenisini kazanan Predator Thronos Oyuncu Kabini, Türkiye’de ilk kez Teknosa Cevahir Mağazası’nda oyun severlerle buluştu. Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky ve Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda Predator Thronos’un yanı sıra sadece Teknosa’da satışa sunulacak yeni Predator ürünleri de tanıtıldı. GRİGORY NİZOVSKY: HER DÜZEYDEN OYUNCUYA ULAŞMAK İSTİYORUZ Toplantıda, değer yaratma felsefesini her daim ürün stratejisinin merkezine koyduklarını ve oyunculara sundukları çözümlerde de buradan hareket ettiklerini ifade eden Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Acer olarak her düzeyden oyuncuya ulaşmak, onlara değer katmak istiyoruz. Acer’ın oyuncu ürünleri Predator markası ve Acer Nitro serisi altındaki monitörler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla projektörlere kadar uzanıyor. Geniş ürün gamımız profesyonel e-sporculardan oyun tutkunlarına ve arada sırada oyun oynayanlara kadar her tür kullanıcıya hitap ediyor” dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... MTCGAME’den nasıl oyun satın alınır? 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunuldu

“Profesyonel tarafta çeşitli e-spor yarışmaları ve etkinliklerinin resmi ekipman sağlayıcısıyız. Acer, yenilikçi yanı ve Ar-Ge gücüyle de dikkat çeken bir şirket. Özellikle temel teknolojik yeniliklerimiz soğutma teknolojisine odaklanıyor” diyerek konuşmasına devam eden Nizovsky, “Bu sayede yüksek performanslı ve güvenilir makineler geliştirebiliyoruz. Birçok ülkede pazar lideri konumundayız. Türkiye’de, ürün hacmini artırma yaklaşımı yerine öncelikle ürünlerimizi bilinir ve çekici kılmayı hedefliyoruz. Oyuncu ürünlerimizle de ilgili kitleye ulaşmak üzere çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Marka değeri, ekibinin profesyonelliği ve mağaza konumlarının sağladığı stratejik avantaj sayesinde Teknosa, bu hedefimize ulaşmamıza yardımcı oluyor” şeklinde konuştu. “OYUNLARIN YÜZDE 53’Ü OYUN KONSOLLARINDAN” Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran ise Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, oyun sektörüne dair rakamlar verdi. Dünyada oyun sektörünün yaklaşık olarak 135 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Doğa Oran, “Türkiye’de de bu rakam yaklaşık 1 milyar doları zorluyor. Bunun çok daha hızlı şekilde büyümesini bekliyoruz. Şu an oyunların yüzde 53’ü oyun konsolları ve oyun bilgisayarlarından gelmekte. Yüzde 47’si ise mobil oyunlardan geliyor” dedi.