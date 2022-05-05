Telefonda kullandığı ifade sonrası polis evine gitti! İlk sözleri: Yanlış anlaşıldım

Zonguldak'ta Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayan bir vatandaş ile operatör arasında ilginç bir olay yaşandı. Ereğli Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak’ta oturan İhsan Aydın, 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak sağlık raporu konusunda görüştü.

"İLLA BİR BİDON BENZİN ALIP KENDİMİZİ Mİ YAKALIM?"

İddiaya göre, İhsan Aydın operatör ile yaşadığı tartışma sırasında, "İlla bir bidon benzin alıp kendimizi mi yakalım” dedi.

İNTİHAR ŞÜPHESİYLE EVİNE GİTTİLER

Görüşmenin ardından operatör, İhsan Aydın’ın intihar edeceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede İhsan Aydın’ın evine geldi. Kapıyı açan İhsan Aydın, kendisinin intihar etme gibi düşüncesinin olmadığını, sadece telefonda görüşme yaptığı görevliye tepki vermek için böyle bir kelime kullandığını söyledi.

Yapılan görüşmelerin ardından ekipler, yanlış anlaşılma olduğunu belirleyerek evden ayrıldı. (DHA)

