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    4. Telefonun şarj cihazı yanında prize takılıyken uyuyakaldı! Bacağında kocaman bir siyah delik oluştu... "Sıradan alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum"

    Telefonun şarj cihazı yanında prize takılıyken uyuyakaldı! Bacağında kocaman bir siyah delik oluştu... "Sıradan alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 14:21
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    İsviçreli ismi açıklanmayan bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında uyurken telefonunu şarja takılı bir şekilde yanında bırakmasının korkunç bir şekilde yaralanmasına neden olduğunu söyleyerek viral oldu. Telefon şarj cihazı tarafından ciddi şekilde yakılan bacağını gösteren kadının bacağında oluşan siyah delik görenleri şaşırttı.

    Telefonun şarj cihazı yanında prize takılıyken uyuyakaldı! Bacağında kocaman bir siyah delik oluştu... "Sıradan alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum"

    MYNET| DIŞ HABERLER İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın, şarj cihazının ucunun bacağına değdiğini görerek uyandığında teninde üçüncü derece yanıkların oluştuğunu gördü.

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    Dikkatli bir şekilde incelediğinde ise sol dizinin yanında baş parmağının büyüklüğünde siyah bir delik oluştuğunu fark etti. Sağlık görevlilerine göre yanıklar şarj aletinden gelen akımın cildindeki tere tepki vermesiyle oluşmuştu.

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    Yaşadığı olaya dair farkındalık yaratmak istediğini dile getiren genç kadın bacağındaki yara izlerini paylaşarak, "Yaranın kendi kendine iyileşmesini bekleyeceğimi düşündüm ama gerçekten kötüleşti, kendimi acil serviste buldum. Telefon şarj cihazının diğer ucu prize takılıydı ve üzerinde uyumuşum. Doktor bana, cildin çok az iletken olması nedeniyle, az miktarda elektriğin beni yavaşça yaktığını söyledi. Bu sıradan alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim asla yapmazdım" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    şarj aleti
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