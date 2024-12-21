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Telefonunu çalan hırsızların peşine tek başına düştü! Diğer kişilerin telefonlarını da kurtardı: "Tek başıma yakaladım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.12.2024 10:04
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İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan Izzy Du isimli bir kadın yolda yürüdüğü sırada telefonun çalınması üzerine büyük bir şok yaşadı. Hırsızların izini takip eden kadın kendi telefonuyla birlikte hırsızlar tarafından çalınan cihazı daha kurtarıp sahiplerine kavuşturdu. O anları sosyal medyadan anlatan Du'nun paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

Telefonunu çalan hırsızların peşine tek başına düştü! Diğer kişilerin telefonlarını da kurtardı: "Tek başıma yakaladım"

MYNET|DIŞ HABERLER Kuzey Londra'daki Finsbury Park yakınlarındaki kalabalık bir ana caddede yürürken bisikletli iki kişi Du'nun cep telefonunu çaldı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca hırsızları kovalayan genç kadın bir görgü tanığının yardımıyla hırsızlardan birini yakalamayı başardı ve telefonunu kurtardı.

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BBC Londra'ya konuşan Du, "Bu çok korkunç, başınıza böyle bir şey geldiğinde hissedebileceğiniz en kötü duygu bu. Tek başıma yakaladım. Bütün hayatın telefonunda geçiyor. O gün işimle ilgili her şeyin olması nedeniyle bundan daha kötü bir zamanlama olamazdı. Onlara bağırarak telefona ihtiyacım olduğunu söyledim ama beni dinlemediler bile" dedi.

POLİSİN GELMESİNİ BEKLEMEDİ

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Çevredekiler polise haber verirken Du hırsızların peşinden koşmayı tercih etti. 2 hırsızın telefonu üçüncü bir kişiye verdiğini ve bunlardan birinin bisikletten indiğini gören Du, bir görgü tanığının yardımıyla çalılıkların arasında plastik bir torbanın içinde saklanmış olan telefonunu altı cep telefonuyla birlikte buldu. Du, telefonlardan üçünü eski sahiplerine iade etmeyi başarırken, diğer üçünü ise polise teslim etti.

Londra Polisi, 16 yaşında bir çocuğun hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını ve hakkında dava açıldığını doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
Londra hırsızlık telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vay be, Izzy Du bir telefon kurtarma kahramanı olmuş! 📱🦸‍♀️ Polise mi haber verelim, yoksa “Şirketi kur, çalıntı telefonları geri al” diye slogan mı yapalım? 😆 Gerçekten de, telefonunu çalanları bırak, başkalarının telefonlarını da topluyor! 👏👏 “Hırsızlık yapana İzzylık yap” diyoruz! 😜🌟 Yani, bir yanda hırsızlar, diğer yanda gerçek kahraman! 🚨 Kim demiş, “tek başına bir hiçsin” diye? O kadın 6 telefonun sahibi! 😎📱🕵️‍♀️
Arrow dizisindenmi fırladın be ya
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