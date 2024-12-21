Telefonunu çalan hırsızların peşine tek başına düştü! Diğer kişilerin telefonlarını da kurtardı: "Tek başıma yakaladım"

MYNET|DIŞ HABERLER Kuzey Londra'daki Finsbury Park yakınlarındaki kalabalık bir ana caddede yürürken bisikletli iki kişi Du'nun cep telefonunu çaldı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca hırsızları kovalayan genç kadın bir görgü tanığının yardımıyla hırsızlardan birini yakalamayı başardı ve telefonunu kurtardı.

BBC Londra'ya konuşan Du, "Bu çok korkunç, başınıza böyle bir şey geldiğinde hissedebileceğiniz en kötü duygu bu. Tek başıma yakaladım. Bütün hayatın telefonunda geçiyor. O gün işimle ilgili her şeyin olması nedeniyle bundan daha kötü bir zamanlama olamazdı. Onlara bağırarak telefona ihtiyacım olduğunu söyledim ama beni dinlemediler bile" dedi.

POLİSİN GELMESİNİ BEKLEMEDİ

Çevredekiler polise haber verirken Du hırsızların peşinden koşmayı tercih etti. 2 hırsızın telefonu üçüncü bir kişiye verdiğini ve bunlardan birinin bisikletten indiğini gören Du, bir görgü tanığının yardımıyla çalılıkların arasında plastik bir torbanın içinde saklanmış olan telefonunu altı cep telefonuyla birlikte buldu. Du, telefonlardan üçünü eski sahiplerine iade etmeyi başarırken, diğer üçünü ise polise teslim etti.

Londra Polisi, 16 yaşında bir çocuğun hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını ve hakkında dava açıldığını doğruladı.