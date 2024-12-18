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  4. 3 yaşındaki özel gereksinimli öğrencisine resmen işkence yaptı! Önce koluna vurdu, ağlarken öğle yemeğini çöpe attı

3 yaşındaki özel gereksinimli öğrencisine resmen işkence yaptı! Önce koluna vurdu, ağlarken öğle yemeğini çöpe attı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.12.2024 13:03
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir öğretmen, konuşamayan 3 yaşındaki bir öğrencisinin koluna vurup öğle yemeğini çöpe attığı ve sınıf arkadaşları öğle yemeği yerken çocuğun ağlamasına neden olduğu iddiasıyla çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Polis, okul yetkililerinin şiddet olayını ertesi gün öğrendiğini ve bunun üzerine Çocuk ve Aileler Dairesi tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

3 yaşındaki özel gereksinimli öğrencisine resmen işkence yaptı! Önce koluna vurdu, ağlarken öğle yemeğini çöpe attı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan 57 yaşındaki Tonya Gainey, öğle yemeği sırasında 3 yaşındaki konuşamayan özel gereksinimli öğrencisine işkence yaptı. Öğrencinin koluna vurduktan sonra Gainey, diğer öğrenciler yemek yerken 3 yaşındaki çocuğun öğle yemeğini elinden alıp çöpe attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"ACI ÇEKTİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde öğrencinin konuşamadığı ve videoda ağladığı ve acı çektiği görüldüğünü söyledi. İddiaya konu saldırının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Mahkeme kayıtlarına göre, öğretmen 13 Aralık'ta tutuklandı ve ağır çocuk istismarı ve izinsiz girme suçlamasıyla itham edildi. Walton County Hapishanesi'ne götürüldü ve 5.000 dolar (yaklaşık 175 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Amerika Florida öğrenci
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