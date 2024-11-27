Eski sevgilisinin yıllarca devam eden tacizine dayanamadı! Sonunda tren raylarına atlayarak intihar etti... Tüyleri diken diken eden intihar mektubundaki satırlar: Öldürüldüm

MYNET|DIŞ HABERLER 23 yaşındaki Kiena Dawes ve 30 yaşındaki Ryan Wellings iki yıl boyunca ilişki yaşamıştı. İlişkilerinde şiddetin oluşması üzerine Dawes ayrılmaya karar verdi ancak Wellings ayrılığı hazmedemedi. Yıllarca eski sevgilisi Dawes'e tacizi devam etti. Dawes'in hayatına son vermesinden sadece 11 gün önce de son bir saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Bu baskında Wellings Dawes'i başka bir adamla birlikte olmakla suçlamış ve intihar etmesini söylemişti.

"BABASINDAN UZAK TUTUN"

Lancashire'daki Fleetwood'da Dawes, kırsal bir yola giderken yüksek hızlı bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geride bıraktığı intihar notunda Dawes, kızını bıraktığı için ondan özür dilerken, "Son. Çok mücadele ettim, uzun süre mücadele ettim. Hiç kimsenin hayal edemeyeceği acılar yaşadım. Ben öldürüldüm. Ryan Wellings beni öldürdü. Kalan gücümü de mahvetti. Bunu hak etmedim. Bebeğimi babası denen canavardan uzak tutun" ifadelerini kullandı.

Wellings adam öldürme, saldırı ve kontrol edici ve zorlayıcı davranış suçlamalarını reddediyor. Yargılama devam ediyor.