Eşini aldattığı söylenen adamın Esra Ezmeci'ye savunması şaşkına çevirdi! "Günübirlik çalışan kadını ben 1 saatliğine sohbete çağırdım"

Beyaz TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci İle Yeni Baştan" programına katılan Muharrem Güngör isimli adam eşinin kendisini aldattığını söylemesi üzerine sosyal medyanın gündemine yerleşen bir savunmaya imza attı. Eşini aldatmadığını söyleyen Güngör televizyon ekranına yansıtılan üzerinde havlu bulunan bir kadınla çekilen fotoğrafı hakkında yaptığı açıklamalarla viral oldu.

Evine davet ettiği kadınla sohbet ettiklerini söyleyen Güngör, "Günübirlik çalışan kadını ben 1 saatliğine sohbete çağırdım. Benim alnım ak. İsteyen 'a' desin isteyen 'b' desin. Ben Muharrem Güngör'üm. O kadar. Sohbet ettik. Ötesine ben inanmıyorum. Var diyen benim yanımda olduğunu söylesin. Ortam gülünecek bir ortam" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İkna edemeyeceğin insan yok Muharrem,ben ikna oldum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaz kızım. 200 torba çimento" yorumunu yaptı.