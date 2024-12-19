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  4. Dünyayı sarsan toplu tecavüz davasında sona gelindi! Karısını uyuşturarak 10 yıl boyunca yabancıların tecavüz etmesine izin veren kocanın cezası kesinleşti

Dünyayı sarsan toplu tecavüz davasında sona gelindi! Karısını uyuşturarak 10 yıl boyunca yabancıların tecavüz etmesine izin veren kocanın cezası kesinleşti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 14:23
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Fransa’da yaşayan Gisele Pelicot’un, evli olduğu Dominique Pelicot tarafından 10 yıl boyunca ilaçla uyuşturularak başka erkeklerle birlikte olmaya zorlandığı ortaya çıkmıştı. Gisele, 50 yıldır evli olduğu Dominique ve kendisini istismar eden 50’den fazla erkeğe dava açtı. Aylardır devam eden dava sürecinin ardından Fransa'daki bir mahkeme Dominique Pelicot'u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dünyayı sarsan toplu tecavüz davasında sona gelindi! Karısını uyuşturarak 10 yıl boyunca yabancıların tecavüz etmesine izin veren kocanın cezası kesinleşti

MYNET|DIŞ HABERLER Gisele Pelicot 2011-2020 yılları arasında eşi Dominique’ın, bir internet sitesinden ‘eşiyle cinsel ilişkiye girenlere para teklif ettiği’ ve istismar anlarını kaydederek bilgisayarında sakladığını öğrenerek dava açmıştı. 71 yaşındaki Dominique Pelicot hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Pelicot, eşine uyuşturucu vermeye başladığını ve onu bayıltmak için yiyecek ve içeceklerine sakinleştirici ilaçlar sakladığını itiraf etmişti. Mahkemede Gisele'nin istismar nedeniyle dört cinsel yolla bulaşan enfeksiyona yakalandığı da belirtildi.

KARAR AÇIKLANDI

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Dünyayı sarsan korkunç toplu tecavüz davasının ardından, beş yargıçtan oluşan bir heyet, sanık sandalyesindeki kırkın üzerinde erkek lehine kararlarını açıkladı. Savcılar, Pelicot için 20 yıla kadar hapis cezası, Gisele'e baygın halde istismarda bulunan diğer erkekler için ise 4 ila 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

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51 erkek Gisele'e saldırmaktan suçlu bulunurken sanıklar arasındaki 47'si tecavüzden, ikisi tecavüz girişiminden ve ikisi de cinsel saldırıdan suçlu bulundu. 5 sanık hapiste geçirdikleri süre nedeniyle bugün çıkarılacak mahkemece serbest bırakılacak, diğerleri ise ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Fransa
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