Dünyayı sarsan toplu tecavüz davasında sona gelindi! Karısını uyuşturarak 10 yıl boyunca yabancıların tecavüz etmesine izin veren kocanın cezası kesinleşti

MYNET|DIŞ HABERLER Gisele Pelicot 2011-2020 yılları arasında eşi Dominique’ın, bir internet sitesinden ‘eşiyle cinsel ilişkiye girenlere para teklif ettiği’ ve istismar anlarını kaydederek bilgisayarında sakladığını öğrenerek dava açmıştı. 71 yaşındaki Dominique Pelicot hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Pelicot, eşine uyuşturucu vermeye başladığını ve onu bayıltmak için yiyecek ve içeceklerine sakinleştirici ilaçlar sakladığını itiraf etmişti. Mahkemede Gisele'nin istismar nedeniyle dört cinsel yolla bulaşan enfeksiyona yakalandığı da belirtildi.

KARAR AÇIKLANDI

Dünyayı sarsan korkunç toplu tecavüz davasının ardından, beş yargıçtan oluşan bir heyet, sanık sandalyesindeki kırkın üzerinde erkek lehine kararlarını açıkladı. Savcılar, Pelicot için 20 yıla kadar hapis cezası, Gisele'e baygın halde istismarda bulunan diğer erkekler için ise 4 ila 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

51 erkek Gisele'e saldırmaktan suçlu bulunurken sanıklar arasındaki 47'si tecavüzden, ikisi tecavüz girişiminden ve ikisi de cinsel saldırıdan suçlu bulundu. 5 sanık hapiste geçirdikleri süre nedeniyle bugün çıkarılacak mahkemece serbest bırakılacak, diğerleri ise ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.