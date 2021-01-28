Telegram'a sohbet geçmişini aktarma odaklı 'WhatsApp' güncellemesi!

Telegram WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası fazlasıyla gündeme geldi. WhatsApp'ın kararına tepki gösteren kullanıcılar, Telegram, Signal ve BiP gibi alternatif uygulamalara yöneldi. Telegram ise bu dönemde kullanıcı sayısında önemli bir artış kaydetti. Platform, WhatsApp'tan gelen kullanıcıların da farkındaydı. WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi kararını ertelese bile mesajlaşma uygulaması Telegram, WhatsApp'tan gelen kullanıcılarına oldukça fayda sağlayacak bir özelliği yeni güncellemesine ekledi.

WHATSAPP SOHBETLERİ ARTIK TELEGRAM'DA

Telegram iOS kullanıcılar için yayınladığı güncelleme ile WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a aktarma özelliğini uygulamasına getirdi. Böylece Telegram kullanıcıları, yalnızca birkaç adımı izleyerek WhatsApp'taki geçmiş mesajlarını Telegram'a aktarabiliyor. WhatsApp sohbetini taşımak istediğiniz kaç kişi varsa işlemin süresi de o kadar uzuyor. Zira işlemi, aktarılacak her WhatsApp sohbeti için tekrarlamak gerekiyor.

WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ TELEGRAM'A NASIL TAŞINIR?

WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a aktarma işlemi için öncelikle WhatsApp uygulamasını açmalısınız. WhatsApp uygulamasını açtığınızda ise aktarmak istediğiniz sohbete tıklayın. Bu bir aile üyeniz, arkadaşınız veya diğer herhangi bir kişi olabilir.

Seçenekler menüsünü açın. Burada karşınıza ''Sohbeti dışarı aktar'' çıkacak. Üzerine tıklayın.

''Medyasız'' veya ''Medyayı dahil et'' seçeneklerinden birini tercih edin. Daha sonra paylaşım menüsünden Telegram'ı seçin. Şimdi ise Telegram'dan gelecek 'Sohbet Seç' ekranından sohbetini aktarmak istediğiniz doğru kişiyi seçin.

''İçe aktar''a tıklayın ve gerisini Telegram'a bırakın.

Telegram'daki WhatsApp sohbetlerini taşıma özelliği şimdilik sadece Telegram iOS sürümünde çalışıyor. Yakın bir zamanda özelliğin uygulamanın Android sürümüne de gelmesi bekleniyor.

