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Telegram Clubhouse'a rakip oldu! Yeni özellik geldi

22.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telegram'dan Clubhouse'a rakip sesli sohbet 2.0 özelliği geldi. Telegram'ın yeni sesli sohbet özelliği ile birlikte Twitter Spaces ve Clubhouse benzeri sesli sohbetler, Telegram üzerinden sınırsız katılımcı ile gerçekleştirilebilecek.

Telegram Clubhouse'a rakip oldu! Yeni özellik geldi

Clubhouse son dönemde adını sıklıkla zirveye taşıdı. Ses temelli sosyal medya uygulamasının bu yükselişi, diğer sosyal medya uygulamalarının da dikkatini çekti. Twitter Spaces ile bu alana giriş yapacağını duyurdu ve Spaces için hazırlık çalışmalarına hız kazandırdı. Facebook'un ise Clubhouse rakibi bir uygulama çıkartabileceği söylendi. Ayrıca Xiaomi'nin MiTalk uygulamasını Clubhouse gibi ses temelli bir uygulamaya dönüştüreceği iddia edildi. Tüm bunların arkasından WhatsApp ile rekabet eden Telegram, aralık ayında sesli sohbetler özelliğini sundu. Şimdi ise popüler uygulama, Clubhouse'a rakip olacak sesli sohbetler 2.0 özelliği ile çıkageldi.

Telegram sesli sohbet 2.0

TELEGRAM'DAN CLUBHOUSE'A RAKİP SESLİ SOHBET ÖZELLİĞİ

Telegram, sesli sohbetler 2.0 özelliğini uygulamasına getirdi. Telegram kanalından bir açıklama yapan uygulama, grup ve kanal yöneticilerinin sınırsız sayıda insanı canlı görüşmeler, podcast'ler ve daha fazlası için bir araya getirmek üzere sesli sohbet başlatabileceğini duyurdu.

EL KALDIRIP SÖZ İSTENEBİLİYOR

Telegram sesli sohbet özelliğinde kullanıcılar, anında dinleyici ya da konuşmacı olarak sesli sohbetlere katılabiliyor ve dinleyiciler, Clubhouse'ta olduğu gibi söz almak için ellerini kaldırabiliyor. Ayrıca yöneticiler artık konuşmaları kaydetmek ve bunları canlı etkinliği kaçıran takipçilerine yayınlamak için sesli sohbetlerden ses kaydedebiliyor. Yani Telegram sesli sohbetleri için kayıt imkanı da sunuluyor. Kaydı bitirdikten sonra, ses dosyası Kayıtlı Mesajlar bölümünde kullanılabilir hale geliyor.

Telegram sesli sohbet

TELEGRAM SESLİ SOHBET NASIL BAŞLATILIR?

Sesli sohbet başlatmak için, yöneticisi olduğunuz herhangi bir grubun veya kanalın profilini açın, (⋮) veya (⋯) dokunun ve Sesli Sohbet Başlat seçeneğini seçin. İşte bu kadar.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Telegram Clubhouse
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