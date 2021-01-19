Telegram'ın kurucusu Pavel Durov açıkladı: Yüzlercesi engellendi!

WhatsApp'ın gizlilik kararı sonrası adı sıklıkla gündeme gelen Telegram, yeni kullanıcılara ev sahipliği yaptığını açıklamıştı. Ancak Telegram, ABD'de Apple üzerinden önemli bir suçlama ile karşı karşıya da kalmıştı. ABD'de bağımsız bir güvenli internet koalisyonu, bazı Telegram gruplarının halkı sindirmek, tehdit etmek ve zorlamak için kullanıldığını belirterek Apple'ın Telegram'ı App Store'dan engellemesi gerektiğini söylemişti. Bu davanın ortaya çıkmasının ardından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, manidar bir açıklama yayınladı.

TELEGRAM'DA YÜZLERCE ŞİDDET ÇAĞRISI ENGELLENDİ

Pavel Durov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada ABD'deki olaylar ile bağlantılı yüzlerce şiddet çağrısının geçen hafta engellendiğini duyurdu. Telegram'ın moderatör ekibinin Ocak ayı başlarında, ABD ile ilgili genel faaliyetler hakkında bilgi almaya başladığını belirten Durov, bu bilgilerin gün geçtikçe artarak devam ettiğini ve ekibin şiddet propagandası yapan Amerikan kanallarını engellediğini ifade etti.

''ON BİNLERCE KULLANICIYA ULAŞABİLİRLERDİ''

Telegram'da engellenen yüzlerce şiddet çağrısı için ''aksi takdirde on binlerce kullanıcıya ulaşabilirlerdi'' ifadesini kullanan Telegram kurucusu Pavel Durov'un açıklamasına göre moderatör ekibi şiddeti teşvik eden içerikleri kaldırmaya devam edecek. Durov son olarak çizgiyi aşan kanallarını bildiren herkese teşekkür etti.

