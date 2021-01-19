Telegram WhatsApp sayesinde altın çağını yaşıyor

Bilindiği üzere Facebook WhatsApp’ın kullanıcı sözleşmesini değiştirme kararı almıştı. Yapılan bu değişiklik ile WhatsApp’ın ulaşabileceği kullanıcı bilgilerini Facebook ve Facebook şirketleriyle paylaşması legal hale getirilmişti.

Tepkilere neden olan bu sözleşme şartları Avrupa ülkelerini kapsamıyordu. Fakat Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede sözleşmenin geçerli olacağı belirtilmişti. Bu durum kullanıcıları alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönlendirdi.

TELEGRAM 1 MİLYAR'A KOŞUYOR

Bu alternatif mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi de Telegram oldu. WhatsApp daha sonra kararını ertelese de Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması kısa süre içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başardı.

500 milyon aktif kullanıcı barajını geçen Telegram, şimdilerde ise 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmak için gün sayıyor.

Peki bu ani patlamanın nedeni ne? Hemen belirtelim. WhatsApp. Facebook’un direttiği bu sistem sayesinde Telegram büyük bir patlamaya imza attı. Sadece Türkiye değil, Hindistan gibi kalabalık nüfusa sahip ülkelerden de Telegram’a dev bir göç söz konusu.