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Telegram WhatsApp sayesinde altın çağını yaşıyor

19.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Telegram WhatsApp sayesinde altın çağını yaşıyor

Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması Telegram Facebook’un aldığı WhatsApp kararından sonra altın çağını yaşamaya başladı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Bilindiği üzere Facebook WhatsApp’ın kullanıcı sözleşmesini değiştirme kararı almıştı. Yapılan bu değişiklik ile WhatsApp’ın ulaşabileceği kullanıcı bilgilerini Facebook ve Facebook şirketleriyle paylaşması legal hale getirilmişti.

Tepkilere neden olan bu sözleşme şartları Avrupa ülkelerini kapsamıyordu. Fakat Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede sözleşmenin geçerli olacağı belirtilmişti. Bu durum kullanıcıları alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönlendirdi.

TELEGRAM 1 MİLYAR'A KOŞUYOR

Bu alternatif mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi de Telegram oldu. WhatsApp daha sonra kararını ertelese de Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması kısa süre içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başardı.

500 milyon aktif kullanıcı barajını geçen Telegram, şimdilerde ise 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmak için gün sayıyor.

Peki bu ani patlamanın nedeni ne? Hemen belirtelim. WhatsApp. Facebook’un direttiği bu sistem sayesinde Telegram büyük bir patlamaya imza attı. Sadece Türkiye değil, Hindistan gibi kalabalık nüfusa sahip ülkelerden de Telegram’a dev bir göç söz konusu.

Hal böyle olunca Telegram’ın kullanıcı sayısı da hızlı bir şekilde artıyor. Nitekim artmaya da devam edecek diyebiliriz. Çünkü Facebook sözleşmenin tarihini Mayıs’a ertelese de sosyal medya kullanıcılarının tepkisi dinmiş gibi görünmüyor. Kolay kolay da dineceğe benzemiyor.

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