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Televizyon dizisi hayatını kurtardı! ''Belirtilerim 'Grey's Anatomy'de göründükten sonra nadir görülen bir hastalığım olduğunu fark ettim''

30.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki İsrailli Emilie Levy, 12 yaşından beri bileklerinde ve ayak bileklerinde açıklanamayan ağrılardan mustaripti. Bir genç olarak, omzu, kalçası ve çenesinde de çıkıklar yaşamaya başladı. Doktorlar uzunca bir süre genç kadının hastalığını teşhis edemediler. Ancak genç kadın, izlediği bir dizi sayesinde hastalığını tanımladı ve tedavi sürecini hızlandırmayı başardı. Şimdi kendisi de başarılı bir doktor.

Televizyon dizisi hayatını kurtardı! ''Belirtilerim 'Grey's Anatomy'de göründükten sonra nadir görülen bir hastalığım olduğunu fark ettim''

İsrail'den Emilie Levy, küçükşüğünden bu yana vücudunun bazı bölgelerinde açıklanamayan ağrılardan mustaripti. Genç yaşına rağmen omzu, kalçası ve çenesinde de çıkıklar yaşamaya başlayan genç kadına acılarını dindirecek bir teşhis konulamıyordu. Ancak Emilie, izlediği bir dizi sayesinde hastalığını tanımladı ve iyileşmeyi başardı.

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KARAKTERDE KENDİNİ GÖRDÜ

Ancak bir gün “Grey's Anatomy” izleyen genç kadın, dizideki hastanın semptomlarının kendininkilere ne kadar benzediğini fark etti. Bir kadın hasta sadece bir içkiden sonra bile akşamdan kalma hissettiğini söylemiş ve daha sonra muayene sırasında tüm kolunu kolayca çıkarabilmişlerdi.

Emilie o an şimdiye kadar nedenini hiç bilmemesine rağmen, sadece küçük bir miktar alkolden nasıl hemen akşamdan kalma olduğunu hatırladı. Levy, "Omzunu çıkardıklarını gördükten sonra, bunun bana tam olarak kendimi hatırlattığını düşündüğümü hatırlıyorum'' dedi.

DOKTORLAR REDDETTİ

tedavi

Dizideki karaktere sonunda, aşırı esnek eklemlerin yanı sıra gergin ve kırılgan cilde neden olan bir grup kalıtsal bozukluk olan Ehlers-Danlos sendromu teşhisi kondu. Ancak televizyondaki tüm işaretleri tanıdıktan sonra bile doktorlar Emilie'ye yanıldığını söyleyerek çıkıkları hipermobilite sendromuna bağladılar. Sonunda 2019'da ikinci bir seçenek olan Ehlers-Danlos sendromu teşhisi kondu.

NEFES BİLE ALAMAZDI

doktor

Ancak, teşhise rağmen, sorunları çözülmedi. Eylül 2020'de Levy bir trafik kazası geçirdi ve başka bir sürücünün direksiyonda uyuya kalması ve aracına çarpmasının ardından kaburgaları çıktı. Sadece altı ay sonra tüm göğüs bölgesi yerinden çıkmıştı.

30 dakikadan fazla eğilirse, araba kullanırsa veya oturursa, bir şeyler kaldırırsa, öksürürse ve hatta nefes alırsa yerinden çıkıyordu. Hatta her 10 dakikada bir kaburgalarını yerine koymak için uykusundan uyanırdı.

&quot;Hasta olmak için fazla iyi görünüyorsun&quot; dediler ama …"Hasta olmak için fazla iyi görünüyorsun" dediler ama …

TEDAVİ GÖRDÜ

Ehlers-Danlos'un tedavisi yokken, Levy sağlığını bir kez daha ellerine aldı ve internette “kayma kaburga sendromu tedavisi”ni aradı. Sonunda hastalığını bulan genç kadın her ay Florida'ya uçtuğu zorlu bir tedavi sürecine girdi ve sağlıklı bir hale gelmeyi başardı.

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ŞİMDİ KENDİ KLİNİĞİ VAR

Yaşam boyu süren sağlık komplikasyonları nedeniyle, Levy doktor olmak için ilham aldı ve sonunda 2022 yılının Şubat ayında İsrail'de cerrah Dr. Yeshaiau Benedict ile bir tıbbi klinik açarak hedefine ulaştı.

Klinik, Ehlers-Danlos hastalarının yaşamlarında önemli bir fark yaratabilecek rejeneratif bir tedavi şekli olan proloterapiye ve çeşitli spor yaralanmaları da dahil olmak üzere birçok diğer ortopedik yaralanma ve ağrıya odaklanıyor.

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