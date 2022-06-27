Televizyon yıldızı Charlotte Crosby sezonu açtı! Bikinili hamilelik pozu gündem yarattı

Televizyon yıldızı Charlotte Crosby, Nisan ayında takipçilerine hamile olduğunu müjdelemişti. Bir kız çocuğu beklediğini söyleyen Charlotte Crosby, erkek arkadaşı Jake Ankers ile tatil sezonunu açtı. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak bebeğinin cinsiyetini açıklayan Crosby, bikinili tatil pozlarında büyüyen karnını gösterdi. Çiçekli bikini takımıyla poz veren Crosby’nin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yeni bir televizyon şovuna hazırlandığını ifade eden Crosby gönderisine, “Çılgın hayatımı, ticari girişimlerimi, çok sevdiğimi ailemi, müstakbel kocamı ve hamilelik sürecimi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Umarım herkes bu şov için hazırdır” notunu ekledi.

Sevilen televizyon yıldızının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamyı başardı. Crosby’nin dünyasını paylaşmak için sabırsızlandığını yorumlarda dile getiren sosyal medya kullanıcıları televizyon yıldızının fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.



