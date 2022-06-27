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Televizyon yıldızı Charlotte Crosby sezonu açtı! Bikinili hamilelik pozu gündem yarattı

27.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan Big Brother yarışmasının 12. sezonunu birinci bitiren TV yıldızı Charlotte Crosby, değişen vücudunu 7.9 milyon sosyal medya takipçisiyle paylaşmak için bikinili fotoğraflarını yayınladı. 32 yaşındaki televizyon yıldızının çiçekli bikini takımıyla verdiği pozu olay yarattı.

Televizyon yıldızı Charlotte Crosby sezonu açtı! Bikinili hamilelik pozu gündem yarattı

Televizyon yıldızı Charlotte Crosby, Nisan ayında takipçilerine hamile olduğunu müjdelemişti. Bir kız çocuğu beklediğini söyleyen Charlotte Crosby, erkek arkadaşı Jake Ankers ile tatil sezonunu açtı. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak bebeğinin cinsiyetini açıklayan Crosby, bikinili tatil pozlarında büyüyen karnını gösterdi. Çiçekli bikini takımıyla poz veren Crosby’nin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

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BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Yeni bir televizyon şovuna hazırlandığını ifade eden Crosby gönderisine, “Çılgın hayatımı, ticari girişimlerimi, çok sevdiğimi ailemi, müstakbel kocamı ve hamilelik sürecimi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Umarım herkes bu şov için hazırdır” notunu ekledi.

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Sevilen televizyon yıldızının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamyı başardı. Crosby’nin dünyasını paylaşmak için sabırsızlandığını yorumlarda dile getiren sosyal medya kullanıcıları televizyon yıldızının fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini
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